Сочетание комфорта и полной свободы передвижения: беспроводной пылесос VC 6 Cordless Premium OurFamily Pet делает уборку невероятно легкой и даже приятной. Этот эргономичный современный пылесос оснащен интеллектуальными функциями, такими как механизм быстрого опорожнения бакак для мусора, функция Boost и насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в темных местах. Другие преимущества включают низкий уровень шума, четкий индикатор состояния батареи (который также отображает сообщения об ошибках) и отдельный инструмент для очистки фильтра. Кроме того, пылесос также имеет удобную функцию Caps Lock, избавляющую от необходимости постоянно нажимать на кнопку включения. Настенное крепление с функцией зарядки позволяет удобно хранить устройство и заряжать аккумулятор. Мощный (250 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока с питанием от аккумулятора 25,2 В обеспечивает эффективную очистку. Время работы составляет 50 минут на одном заряде. Специальный инструмент для очистки фильтра пломложет с легкостью очистить фильтр: просто установите инструмент, вставьте второй входной воздушный фильтр и начните очистку. Насадка для очистки мебели Pet поможет справиться с большим количеством шерсти от домашних животных.