Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Pet
Мощный беспроводной пылесос без мешков VC 6 Cordless ourFamily Pet является незаменимым для владельцев домашних животных, поскольку он обеспечивает быстрый и удобный способ поддерживать свой дом в чистоте. Поставляется с инструментом для очистки фильтра и насадкой для очистки мебели от шерсти домашних животных.
Сочетание комфорта и полной свободы передвижения: беспроводной пылесос VC 6 Cordless Premium OurFamily Pet делает уборку невероятно легкой и даже приятной. Этот эргономичный современный пылесос оснащен интеллектуальными функциями, такими как механизм быстрого опорожнения бакак для мусора, функция Boost и насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в темных местах. Другие преимущества включают низкий уровень шума, четкий индикатор состояния батареи (который также отображает сообщения об ошибках) и отдельный инструмент для очистки фильтра. Кроме того, пылесос также имеет удобную функцию Caps Lock, избавляющую от необходимости постоянно нажимать на кнопку включения. Настенное крепление с функцией зарядки позволяет удобно хранить устройство и заряжать аккумулятор. Мощный (250 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока с питанием от аккумулятора 25,2 В обеспечивает эффективную очистку. Время работы составляет 50 минут на одном заряде. Специальный инструмент для очистки фильтра пломложет с легкостью очистить фильтр: просто установите инструмент, вставьте второй входной воздушный фильтр и начните очистку. Насадка для очистки мебели Pet поможет справиться с большим количеством шерсти от домашних животных.
Особенности и преимущества
Оптимально сочетающиеся технические решенияМощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 50 минут в нормальном режиме. Двигатель мощностью 250 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Продуманная система фильтрации3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Легкое опустошение контейнера.
Дополнительные аксессуары, специально разработанные для владельцев домашних животныхМоторизованная мини-турбощетка легко и тщательно удаляет шерсть животных с мягкой мебели. Легкая очистка фильтра – функция, которая особенно важна при частой потребности в очистке фильтра вследствие увеличенного объема пыли, грязи и шерсти в домах с домашними животными.
Активная насадка для пола
- Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
- Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Возможность включения режима Boost.
Настенный держатель с возможностью заряда
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
- Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Наглядный индикатор состояния заряда.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Возможность включения режима Boost.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Широкий спектр применения
- Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|800
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|25,2
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Обычный режим: / прим. 50 Режим Boost: / прим. 11
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|235
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,55
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Описание комплектации
- Аккумулятор: Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Входной воздушный фильтр: 2 шт.
- Инструмент для очистки фильтра
- Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
- Мини-турбощетка
- Щелевая насадка
- Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
- Всасывающая трубка: Металл
- Большой настенный держатель с функцией заряда
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Безмешковая система фильтрации
- Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Видео
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Ковры
- Шерсть животных