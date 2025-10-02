Моющий пылесос SE 4 Plus

Моющий пылесос SE 4 легко справляется с тщательной гигиенической чисткой текстильных поверхностей до самых волокон. Идеально подходит для семей, аллергиков и домохозяйств с домашними животными.

Глубокое очищающее воздействие в сочетании с эргономичным дизайном и многофункциональностью: моющий пылесос SE 4 с его привлекательным дизайном (перемещаемый за собой) обеспечивает гигиеническую чистоту до самых волокон многих текстильных поверхностей. Проверенная технология экстракции от Kärcher обеспечивает наилучшие результаты очистки: свежая водопроводная вода и средство для чистки ковров Kärcher RM 519 под давлением распыляются глубоко в текстильные волокна, а затем всасываются обратно вместе с отделившейся грязью – идеально для семей, аллергиков и домохозяйств с домашними животными. Устройство является многофункциональным продуктом 3-в-1, работая также как полноценный пылесос для влажной и сухой уборки. Большой полупрозрачный 4-литровый бак для чистой воды ударопрочен и снимается, что облегчает его наполнение и опорожнение. Собранная грязная вода собирается в контейнере. Рукоятка для переноски 3-в-1 разработана так, чтобы переноска, открытие, закрытие и опорожнение контейнера были беспроблемными. Поставляемые аксессуары могут быть аккуратно убраны на самом устройстве. Устройство легко чистить после использования, что обеспечивает долгий срок службы продукта.

Особенности и преимущества
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборки
Тщательная очистка текстильных поверхностей. Легкая и быстрая очистка с помощью эффективного метода распылительной экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Большой съемный бак для чистой воды
Резервуар для чистой воды легко наполнять и опорожнять, не открывая очиститель с распылением. Ударопрочный и полупрозрачный контейнер для длительного срока службы. Резервуар для чистой воды легко вставляется в устройство.
Эластичный шланг «2 в 1»
Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки. Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы. Рукоятка с функцией фиксации рычага для продолжительной непрерывной обработки текстильных поверхностей большой площади раствором чистящего средства.
Многофункциональный продукт «3 в 1»
  • Широкие возможности применения для чистки текстильных поверхностей по методу экстракции, а также удаления влажного и сухого мусора с ковровых и твердых напольных покрытий.
Удобная ручка для переноски 3-в-1
  • Разработан для удобства при переноске, а также при открытии, закрытии или опорожнении контейнера.
Эргономичные принадлежности для чистки по методу экстракции, влажной и сухой уборки
  • Легкое присоединение и отсоединение принадлежностей.
  • Дополнительное удобство эргономичной насадки для пола с распылительной экстракцией для больших ковровых покрытий.
  • Универсальность в применении с широким ассортиментом аксессуаров для влажной и сухой уборки, таких как насадка для пола Clips для использования на твердых полах и коврах, а также совместимость с большим выбором аксессуаров для пылесосов для влажной и сухой уборки.
Возможность удобного хранения принадлежностей
  • Аксессуары и шланг можно аккуратно сложить на корпус прибора и поставить на небольшую полку для хранения. Это позволяет поддерживать порядок и гарантирует, что все будет под рукой в любой момент.
  • Удобная полка на устройстве для хранения губок, тряпок и других мелких предметов в легкодоступном месте во время уборки.
  • Практичный крючок для кабеля для удобства хранения кабеля питания.
Прочный корпус прибора и ударопрочный резервуар для чистой воды
  • Качественная техника
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Рабочая ширина (мм) 227
Объем бака для чистой воды (л) 4
Объем бака для грязной воды (л) 4
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Длина кабеля (м) 6
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,6
Вес (с упаковкой) (кг) 12,209
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 430 x 385 x 535
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Трубки с подачей химии: 2 шт., 0.5 м, Пластик
  • Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм
  • Щелевая насадка с функцией распыления и экстракции: 88 мм
  • Насадка для уборки шерсти с обивки мебели
  • Насадка для влажной и сухой уборки пола: Зажимы для использования на твердых полах и коврах
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Поролонновый фильтр
  • Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 1 л
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
  • Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью

Оснащение

  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Удобная ручка для переноски 3-в-1
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Пространство для хранения мелких деталей
Видео

Области применения
  • Ковры
  • Мягкая мебель
  • Ковровое покрытие
  • Автомобильные сиденья
  • Домашний текстиль, например шторы или наволочки
  • Матрасы
Принадлежности
Чистящее средство