Высокая эффективность уборки в сочетании с эргономичностью и многофункциональностью: моющий пылесос SE 5, отличающийся привлекательным дизайном, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных материалов – ковров и ковровых напольных покрытий, обивки мягкой мебели и автомобильных сидений, матрасов, стенных ковров и т. д. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Kärcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных. SE 5 – многофункциональный продукт «3 в 1», который благодаря широкому набору принадлежностей может использоваться и в качестве полноценного хозяйственного пылесоса. Другими его особенностями являются система 2 резервуаров со съемными баками для чистой и грязной воды, эргономичная ручка для переноски и возможность хранения принадлежностей на корпусе. Простота очистки моющего пылесоса по окончании уборки способствует продлению срока его службы.