Аккумуляторный стеклоочиститель: мойка окон с удовольствием

Дома всегда найдутся более приятные занятия, чем долгая и скучная уборка. Поэтому Kärcher предлагает Вам превосходное решение для мойки окон: аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 plus, не оставляющий на стеклах полос и разводов и исключающий стекание капель грязной воды на стены и на пол. Этот аппарат экономит немало времени и, кроме того, может использоваться для очистки других гладких поверхностей.

Стеклоочиститель WV 2 plus очень удобен в обращении, а его комплектация обеспечивает быструю и аккуратную мойку окон с превосходным результатом.