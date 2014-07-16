Очистка замшелых садовых дорожек

На примерах из практики мы хотим показать Вам, как надо правильно работать с аппаратом высокого давления и что следует при этом принимать во внимание.

Специальные принадлежности придают аппарату широчайшие функциональные возможности: с его помощью можно осуществлять струйную абразивную обработку, прочищать трубы, очищать террасы или даже откачивать воду из пруда. Может быть, Вы найдете для своего аппарата и другие области применения!

Выполняя работы, помните о том, что максимальное ударное давление струи достигается на ее выходе из сопла. Поэтому стойкие загрязнения лучше удалять с малого расстояния, а для удаления незначительных загрязнений и обработки чувствительных поверхностей следует увеличивать расстояние между объектом и соплом.