Очистка замшелых садовых дорожек
Очистка замшелых садовых дорожек
На примерах из практики мы хотим показать Вам, как надо правильно работать с аппаратом высокого давления и что следует при этом принимать во внимание.
Специальные принадлежности придают аппарату широчайшие функциональные возможности: с его помощью можно осуществлять струйную абразивную обработку, прочищать трубы, очищать террасы или даже откачивать воду из пруда. Может быть, Вы найдете для своего аппарата и другие области применения!
Выполняя работы, помните о том, что максимальное ударное давление струи достигается на ее выходе из сопла. Поэтому стойкие загрязнения лучше удалять с малого расстояния, а для удаления незначительных загрязнений и обработки чувствительных поверхностей следует увеличивать расстояние между объектом и соплом.
- Поскольку мох не только покрывает толстым слоем поверхность каменной плиты, но и проникает в поры камня, для его удаления используется грязевая фреза.
- Грязевая фреза формирует вращающуюся струю высокого давления, комбинирующую мощь точечной струи с высокой производительностью веерной.
- Струю следует направлять на поверхность почти вертикально с расстояния 20 – 30 см и медленно перемещать ее от одного края обросшей мхом плиты к другому.
- Брызговик (опция), надеваемый на грязевую фрезу, защитит Вас от разлетающихся брызг воды.