Ручная подметальная машина S 4 Twin 2in1

Подметальная машина S 4 Twin 2 в 1 с рабочей шириной 680 мм, 2 стандартными боковыми щетками и 2 специальными боковыми щетками для влажного мусора имеет максимальную производительность по площади до 2400 м² в час. Оснащена 20-литровым контейнером для мусора.

С помощью подметальной машины Kärcher S 4 Twin 2 в 1 тротуары и дороги, въезды и дворы очищаются в пять раз быстрее, чем с использованием метлы и совка. При этом мусор сразу же собирается в контейнер машины. Современный подход к уборке: легко, быстро и чисто! Противоударная и коррозионно-стойкая подметальная машина имеет рабочую ширину 680 миллиметров, две боковые щетки и две боковые специальные щетки из более грубой щетины для сбора влажного мусора. Машина рассчитана для подметания площадей максимальной производительностью до 2400 м² в час. Машина собирает мусор непосредственно в 20 л контейнер. Прочная подметальная машина маневренная и очень удобная в работе. Сверхдлинные щетинки боковых щеток обеспечивают тщательную чистоту до краев. Регулируемая по высоте эргономичная рукоятка может быть оптимально подстроена под рост пользователя. Ручка может быть сложена ​​для вертикального хранения с экономией места. Мусор можно легко высыпать из контейнера без контакта с грязью.

Особенности и преимущества
Ручная подметальная машина S 4 Twin 2in1: Две пары боковых щеток
Две пары боковых щеток
Стандартные боковые щетки для сбора сухого мусора и боковые щетки с более жесткой щетиной для подметания влажного мусора.
Ручная подметальная машина S 4 Twin 2in1: Практичный замок для боковой щетки
Практичный замок для боковой щетки
Боковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Ручная подметальная машина S 4 Twin 2in1: Удобное складывание машины
Удобное складывание машины
Сложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Регулировка высоты при помощи байонетного замка
  • Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Большой контейнер для мусора
  • С контейнера не нужно часто высыпать мусор
Простота снятия бункера
  • Легкая разгрузка собранного мусора.
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
  • Опустошение бункера без контакта с грязью.
Большая ширина подметания
  • Высокая эффективность очистки.
Подметание вплотную к краям
  • Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Практичная ручка для переноски
  • Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина с боковой щеткой (мм) 680
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2400
Каркас/рама Пластик / пластик
Бункер (л) 20
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 10,5
Масса рабочая (кг) 10,2
Вес (с упаковкой) (кг) 11,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 760 x 668 x 940

Описание комплектации

  • Боковые щетки: 2 шт.
  • Боковые щетки для влажного мусора: 2 шт.

Оснащение

  • Эргономичная ручка
  • Бесступенчатая нажимная ручка
  • Положение для хранения
  • Подножка для компактного помещения
  • Замена боковой щетки без применения инструментов
  • Устанавливаемый в вертикальном положении бункер

Видео

Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Дорожки вокруг дома
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Уборка в подвале
Принадлежности