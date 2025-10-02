Аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery

Простая в использовании, универсальная и идеальная для ухода за деревьями: легкая цепная пила CNS 18-30 Battery с системой натяжения цепи без инструментов.Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Благодаря небольшому весу и идеальной длине лезвия аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery от Kärcher идеально подходит для удобного и универсального использования при уходе за деревьями. Выдающаяся скорость цепи делает процесс резки быстрым и легким. Система натяжения цепи, для которой не требуются инструменты и автоматическая смазка цепи, делают пилу чрезвычайно простой в использовании. Сочетание тормоза цепной пилы и двухфакторной разблокировки делает его особенно безопасным. Устройство, шина, цепь, защитный чехол для шины и цепное масло входят в комплект поставки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Натяжение цепи без применения инструментов
Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.
Автоматическое смазывание цепи
Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.
Защита от травм
Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.
Зубчатый упор
  • Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы на обрабатываемом материале.
Высокая скорость
  • Высокая скорость движения цепи (10 м/с) гарантирует динамичную работу.
Широкие функциональные возможности
  • Шина 30-сантиметровой длины позволяет выполнять самые разнообразные работы.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение цепной пилы.
Масляный бачок со смотровым стеклом
  • Прозрачное смотровое стекло позволяет в любой момент контролировать уровень масла.
Бесщеточный электродвигатель
  • Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Шина (см) 30
Скорость движения цепи (м/с) 10
Шаг цепи 3/8" LP
Толщина приводных звеньев 1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев 45
Объем масляного бачка (мл) 200
Макс. уровень звуковой мощности (дБ(А)) 101
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 3,5
Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 5,2
Привод Бесщеточный электродвигатель
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (разр.) макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 10 (2,5 А·ч) / макс. 20 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,44
Вес (с упаковкой) (кг) 5,56
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 690 x 230 x 245

* Ø веток: 10 см

Описание комплектации

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Шина
  • Цепь пилы
  • Емкость с маслом

Оснащение

  • Защитный кожух цепи
  • Натяжение цепи без применения инструментов
  • Автоматическое смазывание цепи
  • Тормоз цепи
  • Индикатор уровня масла
Области применения
  • Сучья
  • Дрова
  • Спиливание небольших деревьев
