Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery
Очень малый вес и исключительная маневренность аккумуляторной газонокосилки LMO 18-33 Battery обеспечивают удобное скашивание травы на садовых участках. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Легкая, удобная и маневренная: аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery значительно облегчает косьбу даже на участках с газонами сложной формы. Косилочная система «2 в 1» позволяет на выбор собирать срезаемые концы стеблей в травосборник или при помощи мульчирующего комплекта распределять их по газону в качестве естественного удобрения. При этом заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез стеблей травы, а приятная на ощупь рукоятка с оболочкой из вспененного полимерного материала и выключатели с обеих сторон – удобное управление газонокосилкой. Практичный указатель уровня заполнения травосборника своевременно информирует о необходимости его опустошения. Другие особенности: предохранительный ключ для защиты детей от травм, которые могут быть вызваны случайным включением газонокосилки, регулируемая по высоте рукоятка для работы в удобной вертикальной позе, складная конструкция для хранения с экономией места и гребенки, захватывающие траву, растущую по краям газона, и обеспечивающие ее аккуратное срезание. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Легкий и маневренныйАппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности. Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.
Косит до края газонаГребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Система скашивания 2-в-1Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Компактный дизайн
- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
Простая регулировка высоты среза
- Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (4 положения).
Индикатор наполненности травосборника
- Указатель уровня заполнения своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
- Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Выключатели с обеих сторон для удобства управления.
Предохранительный ключ
- Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочая ширина (см)
|33
|Высота среза травы (мм)
|35 - 65
|Регулировка высоты среза
|4 х
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|35
|Частота вращения (об/мин)
|4000
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м²)
|макс. 125 (2,5 А·ч) / макс. 250 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 12 (2,5 А·ч) / макс. 24 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|11,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1251 x 371 x 992
|¹⁾ Высота среза: уровень 4
Описание комплектации
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Области применения
- Газон