Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery Set - это картинг для газонокосилок. Малый вес и высокая маневренность также позволяют без особых усилий косить более сложные участки газона. Благодаря системе скашивания 2-в-1 срезанная трава может быть собрана в контейнере для сбора травы или распределена по газону в качестве натурального удобрения с помощью мульчирующей вилки. Когда контейнере для сбора травы заполнен, индикатор уровня заполнения показывает, что его необходимо опорожнить. Благодаря заостренному стальному ножу результаты стрижки всегда аккуратны - без зазубренных травинок. С точки зрения эксплуатации, с удобной ручкой из пенопласта и переключателями с обеих сторон, газонокосилка предоставляет удовольствие от использования. Защитный ключ действует как замок безопасности для детей, предотвращая непреднамеренный запуск устройства. Регулируемая по высоте направляющая рукоятка обеспечивает удобное рабочее положение, а складной дизайн позволяет экономить место при хранении. И расчески газона также ловят траву, растущую прямо возле края, и режут точно. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.