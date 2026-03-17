Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery Set
Для легкого маневрирования в саду: легкая и чрезвычайно маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Set, включающий аккумулятор и быстрое зарядное устройство в комплект.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery Set - это картинг для газонокосилок. Малый вес и высокая маневренность также позволяют без особых усилий косить более сложные участки газона. Благодаря системе скашивания 2-в-1 срезанная трава может быть собрана в контейнере для сбора травы или распределена по газону в качестве натурального удобрения с помощью мульчирующей вилки. Когда контейнере для сбора травы заполнен, индикатор уровня заполнения показывает, что его необходимо опорожнить. Благодаря заостренному стальному ножу результаты стрижки всегда аккуратны - без зазубренных травинок. С точки зрения эксплуатации, с удобной ручкой из пенопласта и переключателями с обеих сторон, газонокосилка предоставляет удовольствие от использования. Защитный ключ действует как замок безопасности для детей, предотвращая непреднамеренный запуск устройства. Регулируемая по высоте направляющая рукоятка обеспечивает удобное рабочее положение, а складной дизайн позволяет экономить место при хранении. И расчески газона также ловят траву, растущую прямо возле края, и режут точно. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Легкий и маневренныйАппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности. Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.
Косит до края газонаРасчески для газонов автоматически улавливают траву, растущую прямо до края. Ручная обрезка не требуется.
Система скашивания 2-в-1Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Компактный дизайн
- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
Простая регулировка высоты среза
- Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (4 положения).
Индикатор наполненности травосборника
- Указатель уровня заполнения своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
- Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Выключатели с обеих сторон для удобства управления.
Предохранительный ключ
- Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочая ширина (см)
|33
|Высота среза травы (мм)
|35 - 65
|Регулировка высоты среза
|4 х
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|35
|Частота вращения (об/мин)
|4000
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|5
|Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м²)
|макс. 250 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 24 (5,0 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|94 / 143
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|11,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1251 x 371 x 992
|—
|¹⁾ Высота среза: уровень 4
Описание комплектации
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Области применения
- Газон