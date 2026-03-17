Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 с батарейным питанием гарантирует чистые срезы без зазубренных травинок. Благодаря системе скашивания 2-в-1 срезанную траву можно собирать либо в просторный контейнер для сбора травы, укомплектованный индикатором уровня заполнения, либо распределять по газону в качестве натурального удобрения с помощью мульчирующего клина. Его большая ширина среза в сочетании с большим контейнером для сбора травы также позволяет работать намного быстрее, без длительных перерывов. Расчески для газонов гарантируют, что даже трава, растущая прямо до края, будет срезана точно. В зависимости от требований высоту среза можно легко отрегулировать до пяти различных уровней на режущей деке. Угол ручки направляющей можно легко отрегулировать, чтобы вы могли работать в положении, защищающем спину. Аккумуляторную газонокосилку также легко убрать благодаря складной конструкции, а ручка из пенопласта и переключатели с обеих сторон обеспечивают удобную работу. Ключ безопасности действует как предохранитель от детей, предотвращая непреднамеренный запуск газонокосилки.