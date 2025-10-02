Аккумуляторные ножницы для травы GSH 18-20 Battery
Аккумуляторные ножницы для травы и кустарника GSH 18-20 с питанием от батареи 2-в-1 аккуратно обрезают края газона и обрезают кусты в элегантные формы. Для точной резки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Взгляд садовника будет восхищен чистыми линиями и определенными формами, которые придают саду ухоженный вид. Так как при скашивании рядом с камнями, дорожками или внутренним двориком газонокосилка никогда не сможет создать чистый, четкий край. Мощные ножницы для травы и кустарника GSH 18-20 с батарейным питанием вступают в свои права и показывают свои преимущества. Травяной нож шириной 12 см обрезает края газона с максимальной точностью. Плюс малый вес и мощная батарея делают его идеальным инструментом для работы в течение длительного времени без остановки и с высокой производительности резки. И это еще не все, что он может сделать: он также может придать аккуратную форму кустарников; при условии, что правое лезвие прикреплено. Кустовое лезвие длиной 20 см, с двойными режущими краями с алмазной шлифовкой, может быть быстро закреплено с помощью ввинчиваемой системы без каких-либо инструментов. После того, как эти неровные края газона и ветвистые ветви будут срезаны, универсальный инструмент 2-в-1 можно повесить в сарае или гараже с помощью петли, встроенной в защитный кожух. Экономия места до его следующего использования. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Pешение «2 в 1»Легкая замена ножа для травы ножом для кустарника и наоборот.
Легкая замена ножаПродуманное резьбовое крепление позволяет заменять ножи без применения инструментов.
Двусторонние лезвия алмазной заточкиГарантируют превосходное качество обрезки.
Защитный элемент с отверстием для подвешивания
- Для хранения с экономией места.
Эргономичная рукоятка
- Для удобного удержания даже при продолжительной работе.
Предохранитель
- Исключает непреднамеренное включение инструмента.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time обеспечивает отображение на ЖК-дисплее емкости аккумулятора или времени, остающегося до завершения его заряда или до конца работы оснащенного им аппарата. Литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают высокую энергоотдачу и долгий срок службы. Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Длина ножа для кустарника (см)
|20
|Расстояние между зубцами (мм)
|10
|Ширина ножа для травы (см)
|12
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора - обрезка кустарника* (м)
|макс. 800 (2,5 А·ч) / макс. 1600 (5,0 А·ч)
|Производительность от 1 заряда - подрезка травы (м)
|макс. 1000 (2,5 А·ч) / макс. 2000 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда батареи (мин)
|макс. 100 (2,5 А·ч) / макс. 200 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,15
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|582 x 100 x 174
* Погонные метры, длина лезвия /
** Применение с лезвием для травы
Описание комплектации
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Нож для кустарника
- Нож для травы
- Защита лезвия
Оснащение
- Крючок для хранения
Области применения
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
- Обрезка и формование кустов и живых изгородей
- Кусты