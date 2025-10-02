Аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery Set
Аккумулятор и быстрое зарядное устройство в комплекте: аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery Set. Вращающаяся на 180 ° рукоятка и подметальная щетка обеспечивают удобную стрижку.
Больше не нужно утомлять плечи и руки во время работы: благодаря вращающейся на 180 ° рукоятке аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery всегда обеспечивает удобное рабочее положение, например, при выполнении вертикальных пропилов. Кроме того, аккумуляторный кусторез имеет ряд практических функций. Цепь безопасности двумя руками предотвращает непреднамеренный запуск устройства. Функция пилы позволяет срезать более толстые ветви на одном дыхании. Антиблокировочная система обеспечивает бесперебойную работу. А навесная подметальная щетка убирает стружку, которая в противном случае приземлится на изгородь, прямо вдоль земли. Лезвие на кусторезе алмазно-шлифованное и поэтому дает точные результаты резки. Дополнительная защита лезвия со встроенным подъемным ушком защищает здания, полы и сам нож от повреждений - и позволяет подвесить устройство на стене, чтобы сэкономить пространство. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Поворотная рукояткаРукоятка может поворачиваться на 180 ° в несколько шагов для обеспечения удобного рабочего положения.
Насадка для удаления срезанных веток и листьевСрезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.
Функция пиленияОчень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными толстыми ветвями.
Лезвия алмазной заточки
- Нож обеспечивает аккуратную обрезку.
Эргономичная рукоятка
- Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.
Направляющая
- Защищает нож и предотвращает повреждение строений и полов.
- С практичным отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене.
Безопасное управление двумя руками
- Защита от непреднамеренного включения кустореза.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Длина ножа (см)
|50
|Расстояние между зубцами (мм)
|22
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Частота движения лезвий (pазр./мин)
|2700
|Тип ножа
|Штампованный, алмазной заточки
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 325 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 40 (2,5 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 83
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,77
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 213 x 188
* Высота кустарника: 1 м, односторонняя обрезка
Описание комплектации
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Защита лезвия
- Насадка для удаления срезанных веток и листьев
Оснащение
- Рукоятка: поворотная
- Функция пиления
- Направляющая
- Крючок для хранения
Видео
Области применения
- Живые изгороди, кусты
- Кусты