Аппарат для чистки ковров BRC 30/15 C

Компактный аппарат BRC 30/15 C для быстрого и экономичного очистки текстильных поверхностей. Быстрая, эффективная и глубокая очистка ковров в один проход. Экономически целесообразен на площадях между 200 и 800 м².

BRC 30/15 C гарантирует простую и эффективную глубокую чистку ковров в один проход. Устройство разработано таким образом, чтобы быть исключительно простым в использовании, обеспечивая при этом превосходные результаты глубокой очистки, используя метод спрей-экстракции с двигающейся щеткой и высокую мощность всасывания. BRC 30/15C глубоко очищает ковры за один проход и позволяет им высохнуть очень быстро

Особенности и преимущества
Высокая эффективность уборки
  • Роликовая щетка для глубокой очистки
  • Плавающая роликовая щетка для равномерного удаления грязи
  • Ваши ковры будут иметь новый вид
Компактные размеры
  • Идеален для очистки территории площадью от 200 кв.м до 800 кв.м
  • Удобное хранение
  • Удобство транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCapsol) (м²/ч) 150
Расход воздуха (л/с) 46
Разрежение (мбар/кПа) 300 / 30
Давление разбрызгив. (общая чистка) (бар) 3,5
Расход моющего раствора (общая чистка) (л/мин) 1
Ширина всасывающей балки (мм) 315
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 15 / 17
Мощность турбины (Вт) 1130
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 76
Масса (без принадлежностей) (кг) 36
Вес (с упаковкой) (кг) 35,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 920 x 360 x 750

Описание комплектации

  • Число щеток: 1 шт.

Оснащение

  • Рабочее направление движения: назад

Видео

Принадлежности