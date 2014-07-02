Аппарат для чистки ковров BRC 45/45 C
2 в 1: аппарат BRC 45/45 C для глубокой и поддерживающей уборки ковровых покрытий и ковров.
BRC 45/45 C предлагает две функции в одной машине. Кроме замечательных результатов глубокой очистки, аппарат BRC 45/45 C может также использоваться для поддерживающей уборки, обеспечивая быстрое и эффективное очищение ковров. Используя быстросохнущие средство для очистки ковров RM 768, ковры можно использовать уже через 20 минут.
Особенности и преимущества
Плавающая головка щетки, в которой цилиндрические щетки вращаются в противоположные направления
- Две роликовые щетки для высокой производительности очистки
- Более эффективная очистка
- Обеспечивает равномерный контакт с поверхностью также и на неровностях
Рабочее направление, вперед или назад
- Рабочее направление, регулируется в зависимости от ковра
- Направление уборки выбирается наклоном рукоятки
- Эргономичное рабочее положение для чистки ковров - вперед и назад
Спецификации
Технические характеристики
|Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCapsol) (м²/ч)
|350 / 1000
|Расход воздуха (л/с)
|45
|Разрежение (мбар/кПа)
|300 / 30
|Давление разбрызгив. (промеж. чистка) (бар)
|3,5
|Давление разбрызгив. (общая чистка) (бар)
|7
|Расход моющего раствора (промеж. чистка) (л/мин)
|0,7
|Расход моющего раствора (общая чистка) (л/мин)
|3,2
|Ширина всасывающей балки (мм)
|450
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|45 / 38
|Мощность турбины (Вт)
|1100
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|600
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|75
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1029 x 559 x 1092
Описание комплектации
- Число щеток: 2 шт.
Оснащение
- Рабочее направление движения: Вперед или назад
- Чистка средством iCapsol