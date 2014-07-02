Аппарат для чистки ковров BRS 43/500 C
Машина для поддерживающей уборки BRS 43/500 C обеспечивает несомненные результаты очистки ковров, которые можно использовать уже через 20 минут после очистки. Использование технологии инкапсуляции для очистки ковров экономит Ваше время и усилия.
Аппарат для поддерживающей уборки BRS 43/500 C обеспечивает превосходные результаты очистки. Поддерживающая уборка предусматривает разбрызгивание воды с раствором моющего средства, очистку с помощью противоположно вращающихся щеток и всасывания остатков грязи, отделяющихся от волокон. Используя быстросохнущее средство для очистки ковров RM 768, частички грязи можно собирать уже через 20 минут после нанесения раствора. Быстро, просто и эффективно.
Особенности и преимущества
2 противоположных направления вращения роликов
- Высокая эффективность очистки благодаря высокому контактному давлению.
- Одновременно глубоко очищает ворс с двух сторон.
- Обеспечивает равномерный контакт с поверхностью также и на неровностях
2 в 1
- Очищает и расчесывает одновременно.
- Включает в себя контейнер для сбора ворса.
Спецификации
Технические характеристики
|Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCapsol) (м²/ч)
|300
|Давление разбрызгив. (промеж. чистка) (бар)
|3,4
|Расход моющего раствора (промеж. чистка) (л/мин)
|0,38
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|7,5
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|370
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|25
|Вес (с упаковкой) (кг)
|32,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 470 x 1160
Описание комплектации
- Интегр. бак для средства iCapsol
- Число щеток: 2 шт.
Оснащение
- Рабочее направление движения: Вперед или назад
- Чистка средством iCapsol
Видео