Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic
Компактный и мобильный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 6/15 G Classic с бензиновым двигателем и прочным насосом с кривошипно-шатунным механизмом. Идеально подходит для коммунальных предприятий, общественных учреждений, строительства и небольших производственных цехов.
Компактный HD 6/15 G Classic – идеальный аппарат начального уровня в линейке профессиональных автономных бензиновых моек высокого давления без подогрева воды. Чрезвычайно просто транспортируется в автомобиле и при этом может выполнять достаточно серьёзные задачи по очистке, например, на строительных площадках или в муниципальных учреждениях, благодаря своим параметрам: рабочему давлению до 150 бар, надёжному насосу с кривошипно-шатунным механизмом и потоком воды до 600 литров в час. Встроенный бензиновый двигатель (EU STAGE V) обеспечивает независимость от внешних источников питания, колеса с пневматическими шинами гарантируют необходимую мобильность на месте использования, а эргономичная ручка и практичный отсек для аксессуаров обеспечивают удобство использования. Компоненты, защищённые термо- и предохранительными клапанами, удобно расположены для обслуживания. Стабильная трубчатая стальная рама HD 6/15 G Classic надёжно предотвращает повреждения в результате внешних механических воздействий.
Особенности и преимущества
НезависимостьРабота, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Удобный ручной пуск.
Высокая мобильностьБольшие колеса с пневматическими шинами для перемещения по неровной местности. Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве. Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.
Прочный и долговечныйПрочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции. Насос с керамическими поршнями.
Возможность хранения аксессуаров
- Крюк для подвешивания шланга и держатели для принадлежностей упрощают хранение и транспортировку.
- Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|600
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|200 / 20
|Подвод воды
|R 3/4″
|Тип привода
|Бензин
|Тип двигателя
|G200FA
|Количество операторов одновременно.
|1
|Высокая мобильность
|Высота
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|34,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|42,15
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|878 x 538 x 702
Описание комплектации
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Мощное сопло
Оснащение
- Защитная рама (Cage)
- Насос с керамическими поршнями
Области применения
- Строительство
- Превосходное универсальное решение разнообразных задач - от мойки автомобилей до уборки на промышленных предприятиях и стройплощадках.