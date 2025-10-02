Строительные площадки, общественные места, городские парки и зоны отдыха, места отдалённые от учреждений и зданий: везде, где нет внешних источников энергии для выполнения сложных задач очистки, наш аппарат высокого давления без подогрева воды HD 8/23 G Classic с бензиновым двигателем EU STAGE V – это прекрасный выбор. Благодаря потоку воды 800 литров в час, рабочему давлению 230 бар и прочному насосу с кривошипно-шатунным механизмом аппарат уверенно справляется с особенно сложными задачами очистки. HD 8/23 G Classic чрезвычайно удобен в эксплуатации, мобилен и легко транспортируется на машине. Оборудован эргономичной ручкой, практичным отсеком для хранения принадлежностей и колёсами, устойчивым к проколам. Аппарат также отличается различными эффективными системами защиты - большим водяным фильтром, термо- и предохранительным клапаном. Чтобы предотвратить повреждение в результате внешних воздействий, аппарат оснащён высокопрочной стальной трубчатой рамой.