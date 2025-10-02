Аппарат высокого давления HD 9/23 De
Для автономного применения в районах с неразвитой инфраструктурой: HD 9/23 De - дизельный, мобильный аппарат для мойки холодной водой с давлением 230 бар с высокой производительностью очистки.
Идеально подходит там, где встречаются трудные условия и высокие требования по очистке: HD 9/23 De аппарат высокого давления без нагрева воды, работающий на дизельном топливе, работает совершенно автономно, поскольку с дизельным двигателем Yanmar он обходится без электричества. При необходимости вода может всасываться аппаратом непосредственно из емкости или водоема, что позволяет работать в районах с неразвитой инфраструктурой. Выдаваемое давление 230 бар воды впечатляет производительностью, что позволяет справиться с любой задачей. Эргономичная конструкция и защищенные от прокола колеса гарантируют максимальную мобильность, в то время как прочная несущая рама может выдерживать очень интенсивную эксплуатацию. Большой фильтр для воды и термоклапан предназначены для защиты насоса. HD 9/23 De впечатляет простой управления, удобным хранением принадлежностей и практичной возможностью доукомплектации. Например, в качестве дополнительного оборудования, можно устанавить комплект для наматывания шланга и защитную раму с проушинами для погрузки краном.
Особенности и преимущества
Максимальная независимостьНадежные двигатели Honda или Yanmar обеспечивают эксплуатацию аппаратов без подключения к источнику электроснабжения. Может всасывать воду из внешнего источника, например, из озер или емкостей – и используйте ее для мойки
Простота примененияЭргономичная конструкция рамы позволяет легко транспортировать даже по неровной местности Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность
Разносторонние возможностиОпционально возможна дополнительная рама с проушинами для погрузки краном и защиты аппарата Монтируемый комплект: катушка для шланга для сокращения времени и удобства подготовки и сворачивания аппарата - доступны в качестве дополнительного оборудования Портативная версия с прочной трубчатой рамой специально для маляров и штукатуров (HD 728 B)
Для самых тяжелых работ
- Прочная несущая рама для ежедневного использования в тяжелых условиях
- Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
- Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|400 - 930
|Рабочее давление (бар/МПа)
|40 - до 230 / 4 - до 23
|Макс. давление (бар/МПа)
|270 / 27
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Подвод воды
|1″
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Тип двигателя
|L 100 V
|Количество операторов одновременно.
|1
|Высокая мобильность
|на колесах
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|112,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|115,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|866 x 722 x 1146
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control.
Оснащение
- Регулятор давления и расхода воды
- Электрический стартер
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
Области применения
- Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
- Сельское хозяйство (уборка транспортных средств и оборудования, или для использования в лесном хозяйстве)
- Промышленность (очистка оборудования)
- Сфера обслуживания (уборка наружных территорий, например, площадок и автостоянок)