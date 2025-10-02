Аппарат высокого давления HD 9/25 G Classic
HD 9/25 G Classic наиболее мощный аппарат высокого давления без подогрева воды в серии аппаратов Classic с двигателем внутреннего сгорания. Он отличается возможностью автономной работы без подключения к источнику питания и рабочим давлением до 250 бар
Благодаря рабочему давлению до 250 бар, потоку 900 л воды в час и прочному насосу с кривошипно-шатунным механизмом аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/25 G Classic с легкостью справится даже с очень сложными задачами очистки. Благодаря мощному бензиновому двигателю EU STAGE V, который исключает необходимость во внешнем источнике питания, прочной трубчатой стальной раме и устойчивыми к проколам колесами, HD 9/25 G Classic подходит для тяжелых условий эксплуатации на строительных площадках, производственных участках, в коммунальном хозяйстве или в сфере обслуживания зданий. Эргономичная ручка и очень компактные размеры, а также место для хранения принадлежностей, например, шланга высокого давления и струйной трубки, делают аппарат удобным в использовании и транспортировке в автомобиле. Важные компоненты машины легко доступны для обслуживания и надёжно защищены термо- и предохранительными клапанами, а также большим водяным фильтром на входе.
Особенности и преимущества
НезависимостьРабота, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Удобный ручной пуск.
Высокая мобильностьУстойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве. Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.
Прочный и долговечныйПрочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Насос с керамическими поршнями.
Возможность хранения аксессуаров
- Крюк для подвешивания шланга и держатели для принадлежностей упрощают хранение и транспортировку.
- Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|900
|Рабочее давление (бар/МПа)
|250 / 25
|Макс. давление (бар/МПа)
|300 / 30
|Подвод воды
|3/4″
|Тип привода
|Бензин
|Тип двигателя
|G390FA
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|Высота
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|56,76
|Вес (с упаковкой) (кг)
|64,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|878 x 538 x 702
Описание комплектации
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Мощное сопло
- Фильтр для воды
Оснащение
- Защитная рама (Cage)
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями