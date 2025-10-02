Благодаря рабочему давлению до 250 бар, потоку 900 л воды в час и прочному насосу с кривошипно-шатунным механизмом аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/25 G Classic с легкостью справится даже с очень сложными задачами очистки. Благодаря мощному бензиновому двигателю EU STAGE V, который исключает необходимость во внешнем источнике питания, прочной трубчатой стальной раме и устойчивыми к проколам колесами, HD 9/25 G Classic подходит для тяжелых условий эксплуатации на строительных площадках, производственных участках, в коммунальном хозяйстве или в сфере обслуживания зданий. Эргономичная ручка и очень компактные размеры, а также место для хранения принадлежностей, например, шланга высокого давления и струйной трубки, делают аппарат удобным в использовании и транспортировке в автомобиле. Важные компоненты машины легко доступны для обслуживания и надёжно защищены термо- и предохранительными клапанами, а также большим водяным фильтром на входе.