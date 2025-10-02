Аппарат высокого давления HD 4/11 C Bp Pack
Первый профессиональный аппарат высокого давления с питанием от аккумулятора HD 4/11 C Battery. Для мобильных приложений, таких как, например. в муниципальной сфере или в ландшафтном дизайне. вкл. 2 литий-ионных аккумулятора 36 В.
Наш аппарат HD 4/11 C Bp Battery оснащен двумя чрезвычайно мощными литий-ионными аккумуляторами 36 В и, таким образом, является первым аппаратом высокого давления от Kärcher с аккумуляторным питанием, работающим на профессиональном уровне. Аккумуляторы нашей аккумуляторной платформы 36 В гарантируют превосходную эффективность уборки и длительное время работы и совместимы с другими машинами той же серии. HD 4/11 C Bp подходит везде, где недоступны внешние источники питания, как это часто бывает при коммунальных работах, при озеленении или в деятельности дворников. Также преимущество: высокомобильный очиститель высокого давления подходит как для вертикальной, так и для горизонтальной эксплуатации. Он также впечатляет высококачественными компонентами, такими как латунная головка блока цилиндров, автоматический сброс давления, пистолет высокого давления EASY!Force, быстроразъемные соединения EASY!Lock и продуманное отделение для принадлежностей. Режим eco!efficiency идеально подходит для более легких загрязнений, чтобы снизить эффективность уборки и, таким образом, увеличить время работы от батареи до 34 минут.
Особенности и преимущества
Аккумуляторная платформа 36 ВВысокая эффективность очистки и длительное время работы. Совместимые батареи в нескольких диапазонах. Экономящее время быстрое зарядное устройство.
Экономичный и эффективный режим эко! эффективностиЭкономит энергию и увеличивает время работы от одного заряда аккумулятора. Снижение эффективности очистки для более легкой грязи.
КачествоАвтоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы. Высококачественная латунная головка блока цилиндров. Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Высокая мобильность
- Встроенная ручка для переноски спереди аппарата облегчает его перемещение и погрузку.
- Можно сложить ручку одним нажатием кнопки.
- Работа в вертикальном и горизонтальном положении.
Максимально возможная гибкость
- очистка под высоким давлением независимая от внешних источников питания.
- Более короткое время установки, поскольку прокладка силовых кабелей исключена.
- Полностью независимая работа также возможна с помощью всасывающего шланга для внешних источников воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Производительность (л/ч)
|320 - 400
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|70 - 110 / 7 - 11
|Макс. давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Подвод воды
|3/4″
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|7,5
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|2
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|30 (7,5 Ач)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|58 / 81
|Зарядный ток (A)
|6
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Длина кабеля зарядного устройства. (м)
|1,2
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|26,887
|Вес (с упаковкой) (кг)
|31,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 370 x 930
Описание комплектации
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power+ 36 В / 7,5 Ач (2 шт.)
- Пистолет: EASY!Force
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Распылительная трубка: 840 мм
- Грязевая фреза
- Всасывающий шланг
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления
Видео
Области применения
- Для независимой, мобильной очистки под высоким давлением, например для смотрителей, в ландшафтном дизайне или в муниципальном районе.