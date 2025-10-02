Аппарат высокого давления HD 7/17 M
Мобильный аппарат высокого давления HD 7/17 M имеет прочный 3-поршневой осевой насос с закаленным поршнем из нержавеющей стали, автоматическим сбросом давления и надежным трехфазным двигателем.
Надежный и мощный, компактный и мобильный: наш аппарат высокого давления HD 7/17 M без подогрева воды с трехфазным двигателем объединяет в себе длительный срок службы, простоту обслуживания, максимальную гибкость и удобство в работе, предназначен для вертикальной и горизонтальной работы. Новый пистолет EASY! Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы уменьшить удерживающее усилие до нуля, и быстросъемные крепежные элементы EASY! Lock, которые в 5 раз быстрее, чем обычные, гарантируют легкую работу и экономию времени. Благодаря новой насосной системе энергоэффективность и эффективность очистки также увеличиваются примерно на 20 процентов. Чтобы элементы аппарата не повредеились во режиме ожидания, встроена эффективная функция автоматического сброса давления. Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудование
- Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания
- Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.
- Высококачественная латунная головка цилиндра.
Гибкость в работе
- Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
- В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Высокая мобильность
- Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения
- Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль.
- Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
- Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
- Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
- Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|700
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|170 / 17
|Макс. давление (бар/МПа)
|255 / 25,5
|Потребляемая мощность (кВт)
|4,2
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|31,671
|Вес (с упаковкой) (кг)
|35,1
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 455 x 700
Описание комплектации
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Автоматическая система сброса давления
Видео
Области применения
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях