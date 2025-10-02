Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food без подогрева воды, разработанный специально для использования в области пищевой промышленности
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food изготовлен из нержавеющей стали, а все компоненты, контактирующие с водой изготовлены из специальной латуни, не содержащей вредных компонентов, а шланг высокого давления голубого цвета жиростойкий. Именно эти характеристики позволяют применять его для очистки объектов в пищевой промышленности. Аппарат оснащен дополнительным насосом подкачки воды гарантирует постоянный поток горячей воды (85 ° C) и может использовать хлорированные чистящие средства.
Особенности и преимущества
Соответствует строгим гигиеническим требованиямНержавеющая сталь Все детали, контактирующие с водой, изготовлены из специальной "пищевой" латуни.
Для особо эффективной очисткиНасос для дополнительного подогрева воды (до 85 ° C) Можно использовать с хлорсодержащими моющим средством RM 734
Соответствие санитарным требованиям.Легко обходит препятствия и не оставляет следов. Не оставляющий следов шланг высокого давления, совместимый с пищевыми продуктами.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|440 - 990
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 85
|Рабочее давление (бар/МПа)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Макс. давление (бар/МПа)
|175 / 17,5
|Потребляемая мощность (кВт)
|6,4
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|78,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|86,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|650 x 521 x 1100
Описание комплектации
- Пистолет: EASY!Force в исполнении для пищевой промышленности
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: для пищевой промышленности
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 400 бар
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления
- Закрытая трубчатая конструкция рамы с интегрированной ручкой для подъема краном.