Аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex
Аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex во взрывозащищенном исполнении разработан специально для применения во взрывоопасных зонах.
Аппарат характеризуется повышенным уровнем безопасности. Как машина, так и аксессуары соответствуют требованиям для работы во взрывоопасных местах. HD 10/16-4 Cage Ex соответствует температурному классу Т3. Может применяться в местах, где температура воспламенения достигает 200 ° C. HD 10/16-4 Cage Ex идеален в тех случаях, когда обычный аппарат высокого давления использовать запрещено, например, в химической промышленности.
Особенности и преимущества
Рама обработана защитным нанесениемПрочная трубчатая металлическая рама Точки крепления крана Защита машины от повреждений
Взрывозащищенная конструкцияРезиновые шины Температура поверхности ниже 200 ° С
Мощный и прочный4-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением Латунная головка цилиндров и керамические поршни Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
Безопасность эксплуатации.
- Фильтр для чистой воды, оберегающий компоненты аппарата, снимается для очистки без применения инструментов.
- Защищает насос от сухого хода.
- Система подачи моющих средств для удаления сложных загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|1000
|Температура воды на входе (°C)
|50
|Рабочее давление (бар/МПа)
|160 / 16
|Макс. давление (бар/МПа)
|220 / 22
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|122,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|131,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|980 x 720 x 1100
Описание комплектации
- Пистолет: EASY!Force Ex
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 400 бар
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 1050 мм
- Струйная трубка из нержавеющей стали, электропроводная: 1050 мм
- Мощное сопло
- Струйная трубка высокого давления
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления
- Взрывоопасная зона Atex