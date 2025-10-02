Аппарат высокого давления HD 16/15-4 Cage Plus
Краткое описание аппаратов высокого давления без подогрева воды для решения задач интенсивного мытья.
Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 25/15-4 Cage Plus был разработан Kärcher как мобильная машины по выполнению задач интенсивного мытья для использования в сельском хозяйстве и строительной промышленности. В состав аппарата входит высококачественный насос с коленчатым валом Kärcher и высокой пропускной способностью воды до 1600 л/ч для очистки с высокой производительностью. Используется для устранения экстремальных загрязнений в больших гаражах или карьерах, на камнедробильных заводах и при производстве земляных работ на крупных строительных площадках. Пневматические шины облегчают маневренность и работу на неровных поверхностях. HD 16/15-4 Cage Plus была разработана для ежедневного использования в тяжелых условиях. Эта машина обеспечивает превосходную производительность, обладает целым спектром специальных возможностей, оснащена высококачественными аксессуарами.
Особенности и преимущества
Защитная рамаПрочная рама из стальных труб Интегрированная точка крепления крана и отсек для принадлежностей. Защита машины от повреждений
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.Плавный пуск и защита от утечки воды Защита от скачков напряжения. Защита от 2-х фазного короткого замыкания.
Для самых тяжелых работВысокая мобильность благодаря складной толкающей ручке и шинам с защитой от проколов Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждения.
Прочный и долговечный
- Кривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками
- Латунная головка цилиндров и керамические поршни
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1600
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 150 / 3 - 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|190 / 19
|Потребляемая мощность (кВт)
|7,5
|Кабель питания (м)
|5
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|106,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|116
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|957 x 686 x 1080
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 1050 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
- Струйная трубка высокого давления
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления
- Регулятор давления и расхода воды
Области применения
- Интенсивная очистка высоким давлением для экстремальных загрязнений в сельском хозяйстве и строительстве.