Аппарат высокого давления HD 4/10 Classic *KAP
Особенности и преимущества
Компактность конструкции
- Компактное хранение, занимает мало места.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|400
|Рабочее давление (бар)
|100 - макс. 145
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,705
|Вес (с упаковкой) (кг)
|20,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|335 x 320 x 845
Описание комплектации
- Мощное сопло
Оснащение
- 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали