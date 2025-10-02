Аппарат высокого давления HD 6/15-4 Classic

Однофазный, компактный, мощный: удобный в обслуживании аппарат высокого давления HD 6/15-4 Classic, выдающий поток воды 600 л/ч при рабочем давлении 150 бар, с 4-х полюсным электродвигателем и мощным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими плунжерами, а так же с уплотняющими сальниками, выполненными по новейшей технологии.

Однофазный аппарат максимальной мощности с насосом с кривошипно-шатунным механизмом и потоком воды 600 л/ч: простой в обслуживании HD 6/15-4 Classic является синонимом удобства для пользователя, благодаря компактным размерам, облегченной конструкции, высокой эффективности очистки и рентабельности. Высокое качество компонентов, использованных в наших аппаратах высокого давления, позволяет работать продолжительно и с впечатляющей долговечностью. Аппарат также ассоциируется с ремонтопригодностью; все соответствующие части легко доступны. Предусмотрено достаточно места для сопла, струйной трубки и других аксессуаров.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 Classic: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Кривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками Керамические поршни для меньшего износа и трения Уплотнения повышенной износоустойчивости для увеличения рабочих интервалов
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 Classic: Простота обслуживания
Простота обслуживания
Широко открывающаяся крышка аппарата для простого доступа и обслуживания основных рабочих узлов Большой фильтр тонкой очистки воды для защиты насоса Интегрированный отсек для хранения сопел
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 Classic: Улучшенный результат очистки
Улучшенный результат очистки
Запатентованное струйное сопло: на 40% больше ударное давление в сравнении с традиционными технологиями Высокая площадь покрытия и удаления загрязнений
Превосходная мобильность
  • Большие колеса и эргономичная рукоятка обеспечивает простоту разворота и простое перемещение
  • Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50
Производительность (л/ч) 450 - 600
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 70 - 150 / 7 - 15
Макс. давление (бар) 190
Потребляемая мощность (кВт) 3,4
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 48,7
Вес (с упаковкой) (кг) 60
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 709 x 469 x 1000

Описание комплектации

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 850 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
  • Автоматическая система сброса давления
  • Насос с керамическими поршнями
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 Classic
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка бассейнов.
Принадлежности
