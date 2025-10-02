Аппарат высокого давления HD 6/15-4 Classic
Однофазный, компактный, мощный: удобный в обслуживании аппарат высокого давления HD 6/15-4 Classic, выдающий поток воды 600 л/ч при рабочем давлении 150 бар, с 4-х полюсным электродвигателем и мощным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими плунжерами, а так же с уплотняющими сальниками, выполненными по новейшей технологии.
Однофазный аппарат максимальной мощности с насосом с кривошипно-шатунным механизмом и потоком воды 600 л/ч: простой в обслуживании HD 6/15-4 Classic является синонимом удобства для пользователя, благодаря компактным размерам, облегченной конструкции, высокой эффективности очистки и рентабельности. Высокое качество компонентов, использованных в наших аппаратах высокого давления, позволяет работать продолжительно и с впечатляющей долговечностью. Аппарат также ассоциируется с ремонтопригодностью; все соответствующие части легко доступны. Предусмотрено достаточно места для сопла, струйной трубки и других аксессуаров.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечныйКривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками Керамические поршни для меньшего износа и трения Уплотнения повышенной износоустойчивости для увеличения рабочих интервалов
Простота обслуживанияШироко открывающаяся крышка аппарата для простого доступа и обслуживания основных рабочих узлов Большой фильтр тонкой очистки воды для защиты насоса Интегрированный отсек для хранения сопел
Улучшенный результат очисткиЗапатентованное струйное сопло: на 40% больше ударное давление в сравнении с традиционными технологиями Высокая площадь покрытия и удаления загрязнений
Превосходная мобильность
- Большие колеса и эргономичная рукоятка обеспечивает простоту разворота и простое перемещение
- Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50
|Производительность (л/ч)
|450 - 600
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|70 - 150 / 7 - 15
|Макс. давление (бар)
|190
|Потребляемая мощность (кВт)
|3,4
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|48,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|60
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|709 x 469 x 1000
Описание комплектации
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 850 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Автоматическая система сброса давления
- Насос с керамическими поршнями
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка мастерских.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка бассейнов.