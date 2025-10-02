Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 7/10 CXF специально разработан для использования на предприятиях пищевой промышленности. Как флагман линейки Compact, он оснащён высококачественными компонентами, имеет вертикальную, прочную конструкцию и отличается высокой мобильностью, простотой в эксплуатации и длительным сроком службы. Благодаря пистолету высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи для снятия нагрузки с рук оператора, а также быстросъёмным соединениям EASY!Lock, обеспечивающим замену аксессуаров в пять раз быстрее по сравнению с традиционными резьбовыми соединениями, аппарат чрезвычайно удобен в использовании. Дополнительный комфорт при работе обеспечивают регулятор Servo Control — для плавной регулировки давления и расхода воды прямо с пистолета — и трёхпозиционная форсунка для быстрого переключения режимов распыления. Дозирующий клапан позволяет подавать моющее средство в струю в режиме низкого давления. В конструкции аппарата также предусмотрен ряд практичных решений: удобные держатели для аксессуаров и кабеля, отсек для форсунок и встроенный барабан для шланга высокого давления.