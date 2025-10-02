Аппарат высокого давления HD 7/10 CXF

Компактный аппарат высокого давления HD 7/10 CXF, c регулятором Servo Control и барабаном для шланга, является универсальным решением для применения на предприятиях пищевой промышленности.

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 7/10 CXF специально разработан для использования на предприятиях пищевой промышленности. Как флагман линейки Compact, он оснащён высококачественными компонентами, имеет вертикальную, прочную конструкцию и отличается высокой мобильностью, простотой в эксплуатации и длительным сроком службы. Благодаря пистолету высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи для снятия нагрузки с рук оператора, а также быстросъёмным соединениям EASY!Lock, обеспечивающим замену аксессуаров в пять раз быстрее по сравнению с традиционными резьбовыми соединениями, аппарат чрезвычайно удобен в использовании. Дополнительный комфорт при работе обеспечивают регулятор Servo Control — для плавной регулировки давления и расхода воды прямо с пистолета — и трёхпозиционная форсунка для быстрого переключения режимов распыления. Дозирующий клапан позволяет подавать моющее средство в струю в режиме низкого давления. В конструкции аппарата также предусмотрен ряд практичных решений: удобные держатели для аксессуаров и кабеля, отсек для форсунок и встроенный барабан для шланга высокого давления.

Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Соответствие санитарным требованиям.
  • Интегрированный барабан со шлангом высокого давления для пищевой промышленности и прочные, серые колёса.
  • Температура воды на входе до 80°C.
  • Серые колеса с повышенной износостойкостью.
Удобная система подачи моющего средства.
  • Система подачи моющих средств для удаления сложных загрязнений.
  • В качестве дополнительной опции, доступна система пенной очистки Inno Foam Set
Регулятор Servo Control
  • Деликатная очистка чувствительных поверхностей.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 250 - 700
Температура воды на входе (°C) 80
Рабочее давление (бар/МПа) 10 - 100 / 1 - 10
Макс. давление (бар/МПа) 120 / 12
Потребляемая мощность (кВт) 3
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 36,5
Вес (с упаковкой) (кг) 39,026
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 360 x 400 x 925

Описание комплектации

  • Пистолет: EASY!Force в исполнении для пищевой промышленности
  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: для пищевой промышленности
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 840 мм
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
  • Автоматическая система сброса давления
  • Регулятор давления и расхода воды
