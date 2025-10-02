Аппарат высокого давления HD 7/18-4 Classic

Надежный, неприхотливый, HD 7/18-4 Classic трехфазный аппарат высокого давления с 4-х полюсным электродвигателем. С кривошипно-шатунным механизмом и керамическими плунжерами насоса, а так же с уплотняющими сальниками, выполненными по новейшей технологии. Расход воды 700 л/час, рабочее давление 180 бар.

HD 7/18-4 Classic с высокопроизводительным трехфазным 4-х полюсным двигателем и насосом с кривошипно-шатунным механизмом выполняет все основные задачи очистки при расходе воды 700 л/ч. Высококачественные комплектующие гарантируют максимальную надежность и долговечность. Низкие эксплуатационные расходы и легкость в обслуживании аппарата обеспечиваются идеальным доступом ко всем важным компонентам. Сокращение времени уборки гарантирует высокую степень рентабельности с превосходными результатами мойки. Аппарат имеет интуитивно понятное управление и поэтому особенно удобен для пользователя. Компактные размеры и небольшой вес также способствуют удобству работы с аппаратом высокого давления. Предусмотрено достаточно места для сопла, струйной трубки и других аксессуаров.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 7/18-4 Classic: Прочный и долговечный
Кривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками Керамические поршни для меньшего износа и трения Уплотнения повышенной износоустойчивости для увеличения рабочих интервалов
Аппарат высокого давления HD 7/18-4 Classic: Простота обслуживания
Широко открывающаяся крышка аппарата для простого доступа и обслуживания основных рабочих узлов Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса. Интегрированный отсек для хранения сопел
Аппарат высокого давления HD 7/18-4 Classic: Улучшенный результат очистки
Улучшенный результат очистки
Запатентованное струйное сопло: на 40% больше ударное давление в сравнении с традиционными технологиями Высокая площадь покрытия и удаления загрязнений
Превосходная мобильность
  • Большие колеса и эргономичная рукоятка обеспечивает простоту разворота и простое перемещение
  • Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 520 - 700
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 70 - 180 / 7 - 18
Макс. давление (бар) 220
Потребляемая мощность (кВт) 4,9
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 56
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 709 x 469 x 1000

Описание комплектации

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
  • Автоматическая система сброса давления
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Аппарат высокого давления HD 7/18-4 Classic
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка бассейнов.
Принадлежности
Чистящее средство