Аппарат высокого давления HD 7/18-4 Classic
Надежный, неприхотливый, HD 7/18-4 Classic трехфазный аппарат высокого давления с 4-х полюсным электродвигателем. С кривошипно-шатунным механизмом и керамическими плунжерами насоса, а так же с уплотняющими сальниками, выполненными по новейшей технологии. Расход воды 700 л/час, рабочее давление 180 бар.
HD 7/18-4 Classic с высокопроизводительным трехфазным 4-х полюсным двигателем и насосом с кривошипно-шатунным механизмом выполняет все основные задачи очистки при расходе воды 700 л/ч. Высококачественные комплектующие гарантируют максимальную надежность и долговечность. Низкие эксплуатационные расходы и легкость в обслуживании аппарата обеспечиваются идеальным доступом ко всем важным компонентам. Сокращение времени уборки гарантирует высокую степень рентабельности с превосходными результатами мойки. Аппарат имеет интуитивно понятное управление и поэтому особенно удобен для пользователя. Компактные размеры и небольшой вес также способствуют удобству работы с аппаратом высокого давления. Предусмотрено достаточно места для сопла, струйной трубки и других аксессуаров.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечныйКривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками Керамические поршни для меньшего износа и трения Уплотнения повышенной износоустойчивости для увеличения рабочих интервалов
Простота обслуживанияШироко открывающаяся крышка аппарата для простого доступа и обслуживания основных рабочих узлов Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса. Интегрированный отсек для хранения сопел
Улучшенный результат очисткиЗапатентованное струйное сопло: на 40% больше ударное давление в сравнении с традиционными технологиями Высокая площадь покрытия и удаления загрязнений
Превосходная мобильность
- Большие колеса и эргономичная рукоятка обеспечивает простоту разворота и простое перемещение
- Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|520 - 700
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|70 - 180 / 7 - 18
|Макс. давление (бар)
|220
|Потребляемая мощность (кВт)
|4,9
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|56
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|709 x 469 x 1000
Описание комплектации
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Автоматическая система сброса давления
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка мастерских.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка бассейнов.