HD 7/18-4 Classic с высокопроизводительным трехфазным 4-х полюсным двигателем и насосом с кривошипно-шатунным механизмом выполняет все основные задачи очистки при расходе воды 700 л/ч. Высококачественные комплектующие гарантируют максимальную надежность и долговечность. Низкие эксплуатационные расходы и легкость в обслуживании аппарата обеспечиваются идеальным доступом ко всем важным компонентам. Сокращение времени уборки гарантирует высокую степень рентабельности с превосходными результатами мойки. Аппарат имеет интуитивно понятное управление и поэтому особенно удобен для пользователя. Компактные размеры и небольшой вес также способствуют удобству работы с аппаратом высокого давления. Предусмотрено достаточно места для сопла, струйной трубки и других аксессуаров.