Аппарат высокого давления HD 8/18-4 Cage

Чрезвычайно прочный аппарат высокого давления без подогрева HD 8/18-4 M Cage со стальной трубчатой рамой с порошковым покрытием для коммерческого использования в сложных условиях эксплуатации и максимальной защиты насосного модуля.

HD 8/18-4 M Cage ST — это мобильный аппарат высокого давления в прочной рамной конструкции (версия Cage) со стальной трубчатой рамой с порошковым покрытием для защиты в сложных условиях эксплуатации и при частой транспортировке. Удобный в использовании аппарат способен работать в вертикальном и горизонтальном положении обеспечивая пользователю максимальную надёжности и гибкость применения. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для уменьшения удерживающей силы до нуля, а быстроразъёмные соединения EASY!Lock дают возможность соединения/разъединения в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без снижения прочности и долговечности, а также гарантируют, что вы сможете работать без усталости и сэкономить время на соединения и разъединения. Кроме того, объем воды и рабочее давление можно изменять с помощью регулятора Servo Control непосредственно на пистолете. Низкооборотный трёхфазный четырёхполюсный двигатель, трёхпоршневой осевой насос с предохранительным клапаном и латунной головкой цилиндров позволяют на 20% повысить продуктивность очистки и эффективность использования энергии. Для защиты компонентов высокого давления в стандартную комплектацию входят функция автоматического сброса давления и большой фильтр тонкой очистки воды.

Особенности и преимущества
Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Прочная трубчатая стальная рама защищает все компоненты аппарата. Трубчатая стальная рама также подходит для простого крепления машины в служебном автомобиле. Прочный пластмассовый корпус надежно защищает насос от повреждения и загрязнения.
Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Легко обслуживается
Легко обслуживается
Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства. Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки. Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Гибкость в работе
  • Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 760
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Макс. давление (бар/МПа) 270 / 27
Потребляемая мощность (кВт) 4,6
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 44,3
Вес (с упаковкой) (кг) 48,578
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 420 x 460 x 970

Описание комплектации

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Автоматическая система сброса давления
Видео

Области применения
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство