HD 9/18-4 Cage Classic является самым мощным аппаратом высокого давления в линейке HD Cage Classic. Этот трёхфазный аппарат с 4-полюсным двигателем предназначен для непрерывной работы и максимальной эффективности очистки, оснащён высококачественными, долговечными компонентами, такими как насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями, а также усовершенствованной системой уплотнений. Надёжная конструкция рамы эффективно защищает аппарат от внешних воздействий. Продуманная система управления обеспечивает комфортную и безопасную эксплуатацию. Возможность настенного монтажа экономит пространство и делает использование более удобным. Все важные компоненты легко доступны для быстрого технического обслуживания. Способность HD 9/18-4 Cage Classic работать длительное время без необходимости обслуживания подчёркивает его надёжность и высокую производительность.