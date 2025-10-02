Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic

Надежный и легкий в управлении профессиональный аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic для применения во многих целевых группах (Автомотив, Клининг, промышленность и т.д.). В этом аппарате объединены воедино непревзойдённая надежность, простота в обращении и легкость в обслуживании. Аппарат высокого давления HD Classic оснащен особенно мощным и надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями. Клиент по достоинству оценит такие вещи как: Долговечность - Все детали рассчитаны на непрерывную работу. (Надежный кривошипа шатунный насос высокого давления, большой водный фильтр на впуске, для задержки абразивных частиц); Простота в использовании – Все детали имеют отличный доступ для обслуживания, простой тумблер ВКЛ./ВЫКЛ.; Мобильность - Компактные размеры и относительно небольшой вес; Удобство хранения - место для хранения полного комплекта аксессуаров; Эффективность - Сокращение время очистки повышает рентабельность; Сервис - Легкий доступ ко всем рабочим узлам.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic: Прочный и долговечный
Кривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками Керамические поршни для меньшего износа и трения Уплотнения повышенной износоустойчивости для увеличения рабочих интервалов
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic: Простота обслуживания
Широко открывающаяся крышка аппарата для простого доступа и обслуживания основных рабочих узлов Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса. Интегрированный отсек для хранения сопел
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic: Улучшенный результат очистки
Запатентованное струйное сопло: на 40% больше ударное давление в сравнении с традиционными технологиями Высокая площадь покрытия и удаления загрязнений
Превосходная мобильность
  • Большие колеса и эргономичная рукоятка обеспечивает простоту разворота и простое перемещение
  • Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Производительность (л/ч) 520 - 900
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 70 - 200 / 7 - 20
Макс. давление (бар) 240
Потребляемая мощность (кВт) 6,9
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 56
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 709 x 469 x 1000

Описание комплектации

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
  • Автоматическая система сброса давления
  • Насос с керамическими поршнями
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка бассейнов.
Принадлежности
Чистящее средство