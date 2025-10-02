Аппарат высокого давления HD 7/14-4 M
Мобильный аппарат высокого давления HD 7/14-4 M с индукционным двигателем и 3-поршневой аксиальной помпой. Компактное устройство с высокой производительностью для ежедневного применения.
Наш мобильный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 7/14-4 M обладает обширным количеством инновационных решений обеспечивающих безопасную и комфортную работу. Например, автоматический сброс давления защищает компоненты насосы высокого давления от повреждений в режиме простоя. Пистолет EASY!Force используя силу отдачи водяной струи сокращает усилие на его удержание в ладони , а приспособления EASY!Lock обеспечивают более быстрое подключение принадлежностей до 5 раз быстрее в сравнении с традиционными типами резьбовых соединений, без ущерба в плане надежности, эффективности и гарантируют легкую работу и экономию времени на установку и разборку. Аппарат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении обеспечивая высокую универсальность применения. Крепкая и надежная 3-поршневая аксиальная помпа с латунным блоком головок цилиндров гарантируетдлительный срок службы устройства. Сокращение энергозатрат обеспечивает прирост производительности примерно на 20 процентов. Многочисленные решения для хранения аксессуаров, в том числе, при транспортировке, также как и простота сервисного обслуживания дополняют продуманность практичных идей в HD 7/14-4 M.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеАвтоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Гибкость в работеМожет эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Высокая мобильностьТолкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
- Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
- Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
- Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|700
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|140 / 14
|Макс. давление (бар/МПа)
|210 / 21
|Потребляемая мощность (кВт)
|3,4
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|37
|Вес (с упаковкой) (кг)
|40,429
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 455 x 700
Описание комплектации
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Автоматическая система сброса давления
Видео
Области применения
- Превосходное универсальное решение разнообразных задач - от мойки автомобилей до уборки на промышленных предприятиях и стройплощадках.