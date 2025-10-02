Аппарат высокого давления HD 7/16-4 M

Компактный, мобильный, аппарат высокого давления без подогрева HD 7/16-4 M с 4-х полюсным низкооборотным электродвигателем с трехфазным питанием и системой автоматического сброса давления.

Превосходное сочетание высокой производительности и энергоэффективности. Практичные принадлежности такие как серворегулятор, наша система регулировки расхода воды и рабочего давления непосредственно с пистолета, а также простота перемещения и нетребовательность в плане пространства для хранения этого надежного устройства гарантируют максимум комфорта. HD 7/16-4 M оснащен 4-полюсным, низкооборотным трехфазным двигателем с манометрическим выключателем, а новая помпа обеспечивает увеличение производительности чистки и энергоэффективность на 20 процентов. Автоматическая система сброса давления защищает компоненты насоса высокого давления от повреждений в режиме простоя. Пистолет EASY!Force используя силу отдачи водяной струи сокращает усилие на его удержание в ладони практически к нулю, а приспособления EASY!Lock обеспечивают более быстрое подключение принадлежностей, до 5 раз быстрее, в сравнении с традиционными типами резьбовых соединений, без ущерба в плане надежности, эффективности и гарантируют легкую работу и экономию времени на установку и разборку. Ряд опция делает доступным удобное хранение аксессуаров непосредственно на устройстве в процессе транспортировки.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 7/16-4 M: Высококачественное оборудование
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Аппарат высокого давления HD 7/16-4 M: Гибкость в работе
Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Аппарат высокого давления HD 7/16-4 M: Высокая мобильность
Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
  • Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
  • Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 350 - 700
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 160 / 3 - 16
Макс. давление (бар/МПа) 240 / 24
Потребляемая мощность (кВт) 4,2
Кабель питания (м) 5
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 38,1
Вес (с упаковкой) (кг) 41,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 400 x 455 x 700

Описание комплектации

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Автоматическая система сброса давления
Видео

Области применения
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Принадлежности
