Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M
Превосходные рабочие характеристики (производительность 760 л/ч при рабочем давлении 180 бар) отличают HD 8/18-4M в повседневном коммерческом использовании.
Компактный и мобильный, аппарат высокого давления без нагрева HD 8 / 18-4M с 4-полюсным трехфазным электродвигателем впечатляет разнообразием дополнительных аксессуаров, удобен в обслуживании и гибок в применении. Низкооборотный трёхфазный четырёхполюсный двигатель, трёхпоршневой осевой насос с предохранительным клапаном и латунной головкой цилиндров позволяют на 20% повысить продуктивность очистки и эффективность использования энергии. Для защиты компонентов высокого давления в стандартную комплектацию входят функция автоматического сброса давления и большой фильтр тонкой очистки воды. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для уменьшения удерживающей силы до нуля, а быстроразъёмные соединения EASY!Lock дают возможность соединения/разъединения в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без снижения прочности и долговечности, а также гарантируют, что вы сможете работать без усталости и сэкономить время на соединения и разъединения.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеАвтоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Высокая мобильностьТолкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Легко обслуживаетсяЛегкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства. Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки. Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Гибкость в работе
- Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
- В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Удобное хранение аксессуаров
- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
- Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|380 - 760
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. давление (бар/МПа)
|270 / 27
|Потребляемая мощность (кВт)
|4,6
|Длина кабеля (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|39,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|42,729
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 455 x 700
Описание комплектации
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control.
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Автоматическая система сброса давления
Видео
Области применения
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях