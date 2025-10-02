Аппарат высокого давления HD 9/20-4 M
Мобильный и удобный в работе аппарат высокого давления без подогрева HD 9/20-4 M среднего класса, оснащенный мощным низкооборотным 4-полюсным трехфазным двигателем, легко справляется со сложными и масштабными задачами чистки. Может эффективно применяться на малых предприятиях, автомастерских и автосалонах, стройплощадках, а также клининговыми компаниями и коммунальными службами. Ключевые преимущества - Система Switch-chem - lля точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода, 2-ходовой дозирующий вентиль для чередования разных чистящих средств. Простота замены емкостей с чистящими средствами, высокая мощность и долговечность. Электродвигатели с воздушно-водяным охлаждением для интенсивной эксплуатации. 4-полюсный низкооборотный трехфазный двигатель. Латунная головка блока цилиндров помпы и керамические поршни. Продуманная конструкция. Хранение кабеля на задней стенке аппарата. Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки. Возможность «парковки» на время перерывов в работе. Высокая мобильность. Большие колеса для перемещения по бездорожью, ступеням и т. д. Вертикальная конструкция для удобной транспортировки. Опора с задней стороны аппарата для его удобного наклона.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Система SwitchChemДля точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода. Двухрежимный дозирующий клапан для смены чистящих средств Легкая замена бутылок с чистящим средством
Мощный и прочныйВодяное охлаждение электродвигателя для интенсивного использования 4-х полюсный электродвигатель
Высокая мобильность
- Большие колеса для неровных поверхностей
- Вертикальный дизайн для простой транспортировки
- Наклон аппарата
Преимущества
- Хранение сетевого кабеля на задней стороне аппарата
- Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
- Парковочное положение
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|460 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|40 - 200 / 4 - 20
|Макс. давление (бар/МПа)
|220 / 22
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|54,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|57,429
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|554 x 425 x 1000
Описание комплектации
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Система ANTI!Twist
- Автоматическая система сброса давления