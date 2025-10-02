Аппарат высокого давления HD 9/20-4 M

Мобильный и удобный в работе аппарат высокого давления без подогрева HD 9/20-4 M среднего класса, оснащенный мощным низкооборотным 4-полюсным трехфазным двигателем, легко справляется со сложными и масштабными задачами чистки. Может эффективно применяться на малых предприятиях, автомастерских и автосалонах, стройплощадках, а также клининговыми компаниями и коммунальными службами. Ключевые преимущества - Система Switch-chem - lля точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода, 2-ходовой дозирующий вентиль для чередования разных чистящих средств. Простота замены емкостей с чистящими средствами, высокая мощность и долговечность. Электродвигатели с воздушно-водяным охлаждением для интенсивной эксплуатации. 4-полюсный низкооборотный трехфазный двигатель. Латунная головка блока цилиндров помпы и керамические поршни. Продуманная конструкция. Хранение кабеля на задней стенке аппарата. Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки. Возможность «парковки» на время перерывов в работе. Высокая мобильность. Большие колеса для перемещения по бездорожью, ступеням и т. д. Вертикальная конструкция для удобной транспортировки. Опора с задней стороны аппарата для его удобного наклона.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 M: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 M: Система SwitchChem
Система SwitchChem
Для точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода. Двухрежимный дозирующий клапан для смены чистящих средств Легкая замена бутылок с чистящим средством
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 M: Мощный и прочный
Мощный и прочный
Водяное охлаждение электродвигателя для интенсивного использования 4-х полюсный электродвигатель
Высокая мобильность
  • Большие колеса для неровных поверхностей
  • Вертикальный дизайн для простой транспортировки
  • Наклон аппарата
Преимущества
  • Хранение сетевого кабеля на задней стороне аппарата
  • Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
  • Парковочное положение
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 460 - 900
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 40 - 200 / 4 - 20
Макс. давление (бар/МПа) 220 / 22
Потребляемая мощность (кВт) 7
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 54,2
Вес (с упаковкой) (кг) 57,429
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 554 x 425 x 1000

Описание комплектации

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Система ANTI!Twist
  • Автоматическая система сброса давления
Принадлежности
Чистящее средство