Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S
Вертикальный аппарат HD 10/21-4 S для мойки холодной водой под высоким давлением. Управление датчиком давления, легко нажимаемое пусковое устройство пистолета с мягкой поверхностью захвата, с поворотным распылителем из нержавеющей стали, с баком для моющего раствора, со специальным отделением для насадок.
Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S Plus очень удобный в работе и предлагает рабочее давление 210 бар при максимальной пропускной способности 1000 л/ч. Благодаря вертикальной конструкции HD 10/21-4 S Plus занимает мало места и обладает прекрасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для нажима и удержания. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. HD 10/21-4 S Plus был разработан для работывусловиях интенсивной ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной воздушно-водной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Качество Керхер4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением Латунная головка цилиндров и керамические поршни Усиленный, ударопрочный пластик
Мелкоячеистый водный фильтрБольшой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи. Защищает насос высокого давления от загрязнения и продлевает срок его службы
Высокая мобильность
- Большие прорезиненные шины для удобного перемещения
- Легкость в перемещении
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|1000
|Температура воды на входе (°C)
|до 60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|210 / 21
|Макс. давление (бар/МПа)
|231 / 23,1
|Потребляемая мощность (кВт)
|8
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|62,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|68,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 500 x 1090
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Пистолет с мягкой накладкой
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
- Автоматическая система сброса давления
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер