Аппарат высокого давления HD 10/23-4 S
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S в вертикальном конструктивном исполнении впечатляет системой управления с манометрическим выключателем, пистолетом EASY!Force и поворотной струйной трубкой из нержавеющей стали.
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S с приводом от трехфазного электродвигателя впечатляет удобством в работе и превосходными параметрами производительности: 230 бар при расходе воды до 1000 л/ч. Вертикальная конструкция уменьшает площадь, занимаемую аппаратом при хранении, и упрощает его доставку к разным местам выполнения работ. Высокой мобильности способствуют и большие колеса в резиновыми шинами, пригодные даже для перемещения по бездорожью. Отдельный отсек для хранения сопел исключает их утрату. Примененные инновационные решения обеспечивают работу без переутомления, а также быструю подготовку аппарата к применению и быстрое переоснащение в процессе работы. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Аппарат HD 10/23-4 S проектировался в расчете на ежедневную работу в сложных условиях. Устойчивая к чистящим средствам латунная головка блока цилиндров и поршни из нержавеющей стали с керамическими гильзами гарантируют длительный срок эксплуатации.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Качество Керхер4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением Латунная головка цилиндров и керамические поршни Усиленный, ударопрочный пластик
Для увеличения безопасностиИнтегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения. Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Высокая мобильность
- Большие прорезиненные шины для удобного перемещения
- Легкость в перемещении
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|1000
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|230 / 23
|Макс. давление (бар/МПа)
|253 / 25,3
|Потребляемая мощность (кВт)
|7,8
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|67
|Вес (с упаковкой) (кг)
|73
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 500 x 1090
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Пистолет с мягкой накладкой
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
- Автоматическая система сброса давления
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер