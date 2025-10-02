Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S
Вертикальный аппарат высокого давления HD 10/25-4 S без подогрева воды. Servo Control для регулирования давления и расхода воды непосредственно на пусковом устройстве пистолета, управление датчиком давления, пистолет Easy-Press с мягкой поверхностью захвата, поворотный распылитель из нержавеющей стали, бак для моющего раствора, специальное отделение для насадок.
Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S.Благодаря вертикальной конструкции HD 10/25-4 S занимает меньше места, чем обычная машина и обладает прекрасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для удержания также имеет Servo Control для регулирования давления и расхода воды. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, который отключает насос при освобождении спускового устройства, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. The HD10/25-4 S был разработан для работы в условиях интенсивной ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной водяной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Качество Керхер4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением Латунная головка цилиндров и керамические поршни Усиленный, ударопрочный пластик
Для увеличения безопасностиИнтегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата Автоматическое отключение при низком или высоком напряжении. Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Высокая мобильность
- Большие прорезиненные шины для удобного перемещения
- Легкость в перемещении
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 250 / 3 - 25
|Макс. давление (бар/МПа)
|275 / 27,5
|Потребляемая мощность (кВт)
|9,2
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|67,95
|Вес (с упаковкой) (кг)
|73,472
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 500 x 1090
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control.
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
- Автоматическая система сброса давления
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Электронная защита двигателя со светодиодным дисплеем
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер
Видео