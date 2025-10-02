Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus

Вертикальный аппарат для мойки холодной водой под высоким давлением HD 13/18 S Plus. Сервис-контроль для регулирования давления и расхода воды непосредственно на пусковом устройстве пистолета, управление датчиком давления, пистолет Easy-Press с мягкой поверхностью захвата, поворотный распылитель из нержавеющей стали, бак для моющего раствора, специальное отделением для форсунок.

Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 13/18-4 S Plus. Благодаря вертикальной конструкции HD 13/18-4 S Plus занимает мало места и обладает прерасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для нажима и удержания и имеет устройство для удобного регулирования давления и расхода воды. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, дающее возможность отключать насос при освобождении спускового устройства, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. HD 13/18-4SPlus создан для интенсивной работы в условиях ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной воздушно-водной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus: Качество Керхер
4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением Латунная головка цилиндров и керамические поршни Усиленный, ударопрочный пластик
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus: Для увеличения безопасности
Интегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения. Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Высокая мобильность
  • Большие прорезиненные шины для удобного перемещения
  • Легкость в перемещении
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 650 - 1300
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Макс. давление (бар/МПа) 198 / 19,8
Потребляемая мощность (кВт) 9,2
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 70
Вес (с упаковкой) (кг) 75,522
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 560 x 500 x 1090

Описание комплектации

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Пистолет с мягкой накладкой
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Грязевая фреза
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
  • Автоматическая система сброса давления
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Электронная защита двигателя со светодиодным дисплеем
  • Индикатор уровня масла
  • Байпас инжектора чистящего средства
  • Латунный входной штуцер
Принадлежности
