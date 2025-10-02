Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 13/18-4 S Plus. Благодаря вертикальной конструкции HD 13/18-4 S Plus занимает мало места и обладает прерасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для нажима и удержания и имеет устройство для удобного регулирования давления и расхода воды. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, дающее возможность отключать насос при освобождении спускового устройства, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. HD 13/18-4SPlus создан для интенсивной работы в условиях ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной воздушно-водной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.