Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO

Особенности и преимущества
Горячая вода повышает производительность очистки
Максимальная производительность
  • Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения.
  • Автоматическое отключение горелки в случае недостатка воды и перегрева аппарата.
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
  • Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V.
  • Электрический стартер для легкого запуска.
Дружественный пользователю интерфейс
  • Скорость автоматически снижается в режиме ожидания. Это позволяет економить энергию и не перенагружать мотор
  • Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 450 - 900
Рабочее давление (бар/МПа) 40 - 200 / 4 - 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 98
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,6
Размер сопла 048
Топливный бак (л) 34
Тип привода Дизель
Производитель двигателя Yanmar
Тип двигателя L 100 V
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность на колесах
Вес (с аксессуарами) (кг) 199,159
Вес (с упаковкой) (кг) 205

Описание комплектации

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Защитная рама (Cage)
  • Электрический стартер
  • Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Области применения
  • Легкое и эффективное уничтожение сорняков в коммунальном хозяйстве без применения гербицидов.
Принадлежности
Чистящее средство