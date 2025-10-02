Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Особенности и преимущества
Горячая вода повышает производительность очистки
Максимальная производительность
- Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения.
- Автоматическое отключение горелки в случае недостатка воды и перегрева аппарата.
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
- Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V.
- Электрический стартер для легкого запуска.
Дружественный пользователю интерфейс
- Скорость автоматически снижается в режиме ожидания. Это позволяет економить энергию и не перенагружать мотор
- Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Рабочее давление (бар/МПа)
|40 - 200 / 4 - 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 98
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,6
|Размер сопла
|048
|Топливный бак (л)
|34
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Тип двигателя
|L 100 V
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|на колесах
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|199,159
|Вес (с упаковкой) (кг)
|205
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Защитная рама (Cage)
- Электрический стартер
- Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Области применения
- Легкое и эффективное уничтожение сорняков в коммунальном хозяйстве без применения гербицидов.