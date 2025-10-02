Аппарат высокого давления HDS 8/20 De

Новый аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 De отличается мощным дизельным двигателем и надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом. Аппарат работает автономно, без подключения к электросети.

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 D оснащен мощным дизельным двигателем с электростартером, надежным и долговечным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и, что не менее важно, эффективной горелкой. Эти компоненты обеспечивают отличные результаты очистки даже в сложных условиях эксплуатации, например, в местах, где нет подключения к электросети. Аппарат идеально подходит для применения в таких целевых группах, как строительство, общественные учреждения и клининг. HDS 8/20 D обеспечивает производительность 800 л/час и рабочее давление 200 бар для удаления самых стойких загрязнений. Встроенный 20-литровый топливный бак позволяет использовать аппарат высокого давления на протяжении длительного времени. Компоненты защищены во время работы предохранительными и температурными клапанами, датчиком температуры отработавших газов, водяным фильтром и шлангом понижения давления SDS; таким образом, гарантируется непрерывно высокая производительность и длительный срок службы. Сплошные резиновые колеса, направляющий ролик со стояночным тормозом, эргономичные ручки и удобный единый переключатель для регулировки температуры входят в комплект поставки. Такие принадлежности, как шланг высокого давления и струйная трубка, можно хранить прямо на аппарате.

Особенности и преимущества
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
Работа, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. С удобным электростартером.
Высокая мобильность
Высокая мобильность
Большие проколостойкие шины и рулевой ролик / ролик с парковочным тормозом. Ручки для простой транспортировки и маневренности. Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Прочный дизайн для самых сложных работ
Прочный дизайн для самых сложных работ
Прочная трубчатая стальная рама защищает машину от внешних воздействий. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Подходит для погрузки крана в сфере аренды и строительства.
Продуманное хранение принадлежностей
  • Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 800
Рабочее давление (бар/МПа) 200 / 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Температура воды на входе (°C) 30
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,9
Топливный бак (л) 30
Топливо Дизель / Котельное топливо
Тип привода Дизель
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность на колесах
Вес (с аксессуарами) (кг) 243
Вес (с упаковкой) (кг) 248
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1130 x 910 x 895

Описание комплектации

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Longlife
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Защитная рама (Cage)
  • Электрический стартер
  • Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Видео

Области применения
  • Идеально подходит для уборки машин или транспортных средств в строительстве или транспорте
  • Для использования специалистами по уборке и муниципальными властями для удаления стойких загрязнений
Принадлежности
