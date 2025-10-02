Аппарат высокого давления HDS 8/20 G
Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 G с бензиновым двигателем, надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и эффективной горелкой для выполнения самых сложных задач по очистке. Аппарат работает автономно, без подключения к электросети.
Благодаря расходу воды 800 л/час и рабочему давлению 200 бар аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 G демонстрирует отличные результаты очистки, особенно в таких целевых группах, как строительство, общественные учреждения и клининг. Автономный аппарат, приводимый в действие мощным бензиновым двигателем, удаляет даже самые стойкие загрязнения, например, граффити или машинное масло. Это обеспечивается высокоэффективной и надежной горелкой, а также прочным насосом с кривошипно-шатунным механизмом. Встроенный 20-литровый топливный бак продлевает время работы аппарата. Компоненты защищены во время работы предохранительными и температурными клапанами, датчиком температуры отработавших газов, водяным фильтром и шлангом понижения давления SDS; таким образом, гарантируется непрерывно высокая производительность и длительный срок службы. Высокая эргономика, мобильность, надежность и удобство эксплуатации обеспечивается сплошными резиновыми колесами, направляющим роликом со стояночным тормозом, эргономичными ручками и удобным единым переключателем для регулировки температуры. Такие принадлежности, как шланг высокого давления и струйная трубка, можно хранить прямо на аппарате.
Особенности и преимущества
Высокая мощностьРабота, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Удобный ручной пуск.
Высокая мобильностьБольшие проколостойкие шины и рулевой ролик / ролик с парковочным тормозом. Ручки для простой транспортировки и маневренности. Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Прочный дизайн для самых сложных работПрочная трубчатая стальная рама защищает машину от внешних воздействий. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Подходит для погрузки крана в сфере аренды и строительства.
Продуманное хранение принадлежностей
- Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|200 / 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Температура воды на входе (°C)
|30
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,9
|Топливный бак (л)
|30
|Топливо
|Дизель / Котельное топливо
|Тип привода
|Бензин
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|на колесах
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|175
|Вес (с упаковкой) (кг)
|180
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1130 x 910 x 895
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Longlife
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Защитная рама (Cage)
- Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Видео
Области применения
- Идеально подходит для уборки машин или транспортных средств в строительстве или транспорте
- Для использования специалистами по уборке и муниципальными властями для удаления стойких загрязнений