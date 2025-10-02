Аппарат высокого давления HDS 5/15 U
Конкурентоспособная модель начального класса аппаратов высокого давления с подогревом воды HDS 5/15 U. Инновационный "Вертикальный" дизайн обеспечивает хорошую мобильность и эргономичность.Очень удобный в пользовании благодаря однокнопочному управлению, встроенному шлангу и прилагаемым аксессуарам.
Основное преимущество нового «Вертикального» класса аппаратов высокого давления с подогревом воды - это концепция вертикальной конструкции. Это гарантирует низкий вес, компактные размеры и легкость транспортировки. Благодаря компактным размерам, эти устройства требуют минимум места для хранения. Колеса большого диаметра, также как и эргономичная ручка гарантируют прекрасную маневренность и мобильность. Трехпоршневой осевой насос с поршнями из закаленной нержавеющей стали и латунной головки цилиндра. Контроллер давления автоматически выключает двигатель, когда пусковое устройство пистолета не нажато. Это гарантирует снятие нагрузки с компонентов и продлевает срок их службы. Насос высокого давления, газовая горелка и топливный насос работают от электрического двигателя и комбинируются для формирования модульного привода. Этот принцип не только гарантирует компактное расположение и мощную выходную силу, но и делает устройства чрезвычайно надежными. Неизменным свойством проверенной временем теплотехнической технологии от Kärcher является высокая производительность при минимуме рабочего пространства и полном соответствии законодательно установленным уровням выбросов.
Особенности и преимущества
Инновационная вертикальная конструкцияУдобная транспортировка по ступенькам и в труднопроходимых местах Большие колеса для грунтовых поверхностей
Мелкоячеистый водный фильтрЭффективно защищает насос высокого давления от загрязнения Легко снимается извне
Компактность конструкцииКомпактность при хранении и транспортировке Непротикаемые насос и топливный бак при вертикальной перевозке Идеально подходит для небольших транспортных средств
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 230 / 50
|Производительность (л/ч)
|450
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Температура (°C)
|макс. 80
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,7
|Расход мазута при полной нагрузке (кг/ч)
|2,4
|Объём топливного бака (л)
|6,5
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|78
|Вес (с упаковкой) (кг)
|86,22
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|618 x 618 x 994
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Распылительная трубка: 840 мм
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.