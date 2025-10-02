Аппарат высокого давления HDS 6/14 C

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 6/14 C: Эффективность
Эффективность
Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата. Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%. Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Аппарат высокого давления HDS 6/14 C: Удобство для пользователя
Удобство для пользователя
Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя. Легкое и удобное наполнение бака. Резервуар для чистящего средства, средства от накипи и топливо легко заполняются, не снимая корпуса.
Аппарат высокого давления HDS 6/14 C: Удобство хранения
Удобство хранения
Запираемый отсек для хранения сопел, инструментов и т. п. Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления. Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
  • Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждения.
  • Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
Высокая мобильность
  • Шасси с большими задними колесами и передним поворотным колесиком.
  • Большие ручки, интегрированные в шасси.
  • Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 240 - 560
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 140 / 3 - 14
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 3,6
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 3,5
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 2,8
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 15
Вес (с аксессуарами) (кг) 102
Вес (с упаковкой) (кг) 110,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1060 x 650 x 920

Описание комплектации

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Автоматическая система сброса давления
  • Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство