Аппарат высокого давления HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Аппарат высокого давления с электрическим водонагревателем HDS E 8/16-4 M, впечатляющей высокими теплопроизводительностью (24 кВт) и энергоэффективностью, предназначен для эксплуатации в местах, не допускающих выброса выхлопных газов.

Колоссальная производительность в сочетании со сбережением ресурсов: инновационный аппарат высокого давления с электрическим водонагревателем HDS E 8/16-4 M впечатляет высокими значениями теплопроизводительности (24 кВт) и рабочей температуры (максимум 85 °C). При этом он обладает высокой энергоэффективностью: новая высокоэффективная система теплоизоляции котла снижает потребление электроэнергии в режиме ожидания на 40 %. Предусмотрен также экономичный режим eco!efficiency, обеспечивающий автоматическое поддержание температуры вода на уровне 60 °C, оптимальном для выполнения большинства уборочных работ. Для более эффективного устранения стойких масляно-жировых загрязнений предусмотрено поддержание при помощи регулятора Servo Control постоянной температуры на уровне до 70 °C. К числу инновационных решений относятся также пистолет EASY!Force, благодаря использованию силы отдачи водяной струи сводящий к нулю усилие оттяжки рычага, и быстродействующие разъемы EASY!Lock, позволяющие присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов.ности, больницах, больших кухнях или промышленных предприятиях.

Особенности и преимущества
Максимальная энергоэффективность и экономия средств
  • Высокоэффективный изоляционный материал обеспечивает экономию до 40 % энергии в режиме ожидания.
  • Предусмотрен режим eco!efficiency.
Высокая рабочая температура
  • Большой накопитель для горячей воды (макс. 85 °C).
  • До 45 °C при непрерывной работе с полной нагрузкой или 70 °C при использовании регулятора Servo Control.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Регулятор Servo Control.
  • Значительно увеличенная температура воды на выходе рабочего инструмента.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Производительность (л/ч) 300 - 760
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 160 / 3 - 16
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 45 - макс. 85
Потребляемая мощность (кВт) 29,5
Длина кабеля (м) 5
Мощность нагревателя (кВт) 24
Вес (с аксессуарами) (кг) 122,1
Вес (с упаковкой) (кг) 133,796
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Описание комплектации

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Экологичный электронагреватель
  • Панель управления со световыми индикаторами
  • Автоматическая система сброса давления
  • Два бака для моющих средств
  • Регулятор Servo Control.
Области применения
  • Аппарат высокого давления с электрическим водонагревателем для эксплуатации в помещениях без выброса выхлопных газов
Принадлежности
Чистящее средство