Аппарат высокого давления HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Аппарат высокого давления с электрическим водонагревателем HDS E 8/16-4 M, впечатляющей высокими теплопроизводительностью (24 кВт) и энергоэффективностью, предназначен для эксплуатации в местах, не допускающих выброса выхлопных газов.
Колоссальная производительность в сочетании со сбережением ресурсов: инновационный аппарат высокого давления с электрическим водонагревателем HDS E 8/16-4 M впечатляет высокими значениями теплопроизводительности (24 кВт) и рабочей температуры (максимум 85 °C). При этом он обладает высокой энергоэффективностью: новая высокоэффективная система теплоизоляции котла снижает потребление электроэнергии в режиме ожидания на 40 %. Предусмотрен также экономичный режим eco!efficiency, обеспечивающий автоматическое поддержание температуры вода на уровне 60 °C, оптимальном для выполнения большинства уборочных работ. Для более эффективного устранения стойких масляно-жировых загрязнений предусмотрено поддержание при помощи регулятора Servo Control постоянной температуры на уровне до 70 °C. К числу инновационных решений относятся также пистолет EASY!Force, благодаря использованию силы отдачи водяной струи сводящий к нулю усилие оттяжки рычага, и быстродействующие разъемы EASY!Lock, позволяющие присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов.ности, больницах, больших кухнях или промышленных предприятиях.
Особенности и преимущества
Максимальная энергоэффективность и экономия средств
- Высокоэффективный изоляционный материал обеспечивает экономию до 40 % энергии в режиме ожидания.
- Предусмотрен режим eco!efficiency.
Высокая рабочая температура
- Большой накопитель для горячей воды (макс. 85 °C).
- До 45 °C при непрерывной работе с полной нагрузкой или 70 °C при использовании регулятора Servo Control.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Регулятор Servo Control.
- Значительно увеличенная температура воды на выходе рабочего инструмента.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|300 - 760
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 45 - макс. 85
|Потребляемая мощность (кВт)
|29,5
|Длина кабеля (м)
|5
|Мощность нагревателя (кВт)
|24
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|122,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|133,796
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Экологичный электронагреватель
- Панель управления со световыми индикаторами
- Автоматическая система сброса давления
- Два бака для моющих средств
- Регулятор Servo Control.
Области применения
- Аппарат высокого давления с электрическим водонагревателем для эксплуатации в помещениях без выброса выхлопных газов