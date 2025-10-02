Аппарат высокого давления HDS-E 8/16-4 M 36 kW
HDS-E 8/16-4M, 36 кВт с электрическим котлом удобен там, где выхлопные газы являются нежелательными. Благодаря уникальному типу изоляции котла eco!efficiency, работа будет эффективной и экологически чистой.
Инновационный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS-E 8/16-4M, 36 кВт обладает электронагревателем, который обеспечивает высокую температуру и эффективное потребление энергии. Благодаря инновационной, высокоэффективной изоляции котлов, изготовленной из специальной пены, энергопотребление устройства резко снижается в продолжительном режиме ожидания. Это позволяет экономить 40% электроэнергии. Режим eco!efficiency автоматически переключает аппарат в режим нагрева воды до 60°C, что значительно экономит дорогостоящие ресурсы. Режим работы с повышенным подогревом воды к 85°C рекомендуется использовать для удаления жировых и масленых пятен. Два бака для чистящих средств с функцией автоматически промывки. Высокоскоростные камеры нагрева обеспечивает нагрев воды в краткие строки. Эти аппараты рекомендовано использовать там, где нежелательны выхлопные газы, например, в пищевой промышленности, больницах, больших кухнях или промышленных предприятиях.
Особенности и преимущества
Максимальная энергоэффективность и экономия средств
- Высокоэффективный изоляционный материал обеспечивает экономию до 40 % энергии в режиме ожидания.
- Предусмотрен режим eco!efficiency.
Высокая рабочая температура
- Большой накопитель для горячей воды (макс. 85 °C).
- До 58°C в режиме постоянной работы или 80°C с использованием системы Servo Control
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Регулятор Servo Control
- Значительно увеличенная температура воды на выходе рабочего инструмента.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|300 - 760
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 58 - макс. 85
|Потребляемая мощность (кВт)
|41,5
|Кабель питания (м)
|5
|Мощность нагревателя (кВт)
|36
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|123,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|134,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Экологичный электронагреватель
- Панель управления со световыми индикаторами
- Автоматическая система сброса давления
- Два бака для моющих средств
- Регулятор Servo Control
Области применения
- Аппарат высокого давления с электрическим водонагревателем для эксплуатации в помещениях без выброса выхлопных газов