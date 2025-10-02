Инновационный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS-E 8/16-4M, 36 кВт обладает электронагревателем, который обеспечивает высокую температуру и эффективное потребление энергии. Благодаря инновационной, высокоэффективной изоляции котлов, изготовленной из специальной пены, энергопотребление устройства резко снижается в продолжительном режиме ожидания. Это позволяет экономить 40% электроэнергии. Режим eco!efficiency автоматически переключает аппарат в режим нагрева воды до 60°C, что значительно экономит дорогостоящие ресурсы. Режим работы с повышенным подогревом воды к 85°C рекомендуется использовать для удаления жировых и масленых пятен. Два бака для чистящих средств с функцией автоматически промывки. Высокоскоростные камеры нагрева обеспечивает нагрев воды в краткие строки. Эти аппараты рекомендовано использовать там, где нежелательны выхлопные газы, например, в пищевой промышленности, больницах, больших кухнях или промышленных предприятиях.