HDS-E 8/16-4M, 36 кВт с электрическим котлом удобен там, где выхлопные газы являются нежелательными. Благодаря уникальному типу изоляции котла eco!efficiency, работа будет эффективной и экологически чистой.

Инновационный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS-E 8/16-4M, 36 кВт обладает электронагревателем, который обеспечивает высокую температуру и эффективное потребление энергии. Благодаря инновационной, высокоэффективной изоляции котлов, изготовленной из специальной пены, энергопотребление устройства резко снижается в продолжительном режиме ожидания. Это позволяет экономить 40% электроэнергии. Режим eco!efficiency автоматически переключает аппарат в режим нагрева воды до 60°C, что значительно экономит дорогостоящие ресурсы. Режим работы с повышенным подогревом воды к 85°C рекомендуется использовать для удаления жировых и масленых пятен. Два бака для чистящих средств с функцией автоматически промывки. Высокоскоростные камеры нагрева обеспечивает нагрев воды в краткие строки. Эти аппараты рекомендовано использовать там, где нежелательны выхлопные газы, например, в пищевой промышленности, больницах, больших кухнях или промышленных предприятиях.

Особенности и преимущества
Максимальная энергоэффективность и экономия средств
  • Высокоэффективный изоляционный материал обеспечивает экономию до 40 % энергии в режиме ожидания.
  • Предусмотрен режим eco!efficiency.
Высокая рабочая температура
  • Большой накопитель для горячей воды (макс. 85 °C).
  • До 58°C в режиме постоянной работы или 80°C с использованием системы Servo Control
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Регулятор Servo Control
  • Значительно увеличенная температура воды на выходе рабочего инструмента.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 300 - 760
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 160 / 3 - 16
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 58 - макс. 85
Потребляемая мощность (кВт) 41,5
Кабель питания (м) 5
Мощность нагревателя (кВт) 36
Вес (с аксессуарами) (кг) 123,5
Вес (с упаковкой) (кг) 134,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Описание комплектации

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Экологичный электронагреватель
  • Панель управления со световыми индикаторами
  • Автоматическая система сброса давления
  • Два бака для моющих средств
  • Регулятор Servo Control
Области применения
  • Аппарат высокого давления с электрическим водонагревателем для эксплуатации в помещениях без выброса выхлопных газов
Принадлежности
Чистящее средство