Аппарат высокого давления HDS 10/20-4 M Classic
Наши новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего (HDS 10/20-4 M Classic) и экстракласса первоклассно выполняют работу по очистке, отличаясь при этом чрезвычайной прочностью и простотой управления. Новый ECO режим, уникальный для Karcher, делает их непревзойденными. Когда машина настроена на этот режим, она автоматически работает в наиболее экономичном температурном диапазоне. И это не только экономит расходы на эксплуатацию, но и положительно сказывается на состоянии окружающей среды. Производительность аппарата HDS 10/20-4 M 500-1000 л/ч. Регулятор Servo Control.
Аппарат высокого давления с подогревом воды нового среднего и экстракласса с 6-ю основными характеристиками: 1. Охрана окружающей среды. Повышенная эффективность с новым режимом ECO, контролем жесткости воды, турбовентилятором, точной дозировкой моющего средства, и др. 2. Удобство использования Достигается благодаря центральной, четко организованной панели управления, разработанной для интуитивного управления. 3. Характеристики чистки Высокоэффективная чистка гарантируется запатентованной технологией насадок, керамическими поршнями, турбовентилятором и повышенной эффективностью насоса. Аксессуары разработаны для требований наших покупателей. 4. Мобильность Концепция мобильности реализуется в двух комплектах роликов, больших колесах, эргономичных ручках, узлах крепления, крепежных кольцах ивстроенной защите от опрокидывания устройства для максимальной маневренности. 5. Надежность Гарантирована контролем над газами, корозиеустойчивостью, жесткостью, крепким корпусом, трехпоршневым осевым насосом с керамическими поршнями и т.д. 6. Удобство ухода Легкий доступ ко всем компонентам, которые требуют ухода.
Особенности и преимущества
ЭффективностьВ режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
АвтономностьРекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя. 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом. Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Безопасность эксплуатации.Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи. Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C. Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобство хранения
- Возможность конфигурирования любого трейлера в соответствии с потребностями покупателя.
- Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|7,8
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|6,4
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|5,1
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|167,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|179,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Longlife
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
- Система ANTI!Twist
- Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
- Панель управления со световыми индикаторами
- Автоматическая система сброса давления
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Сервисная электроника со светодиодным индикатором
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка производственных помещений.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка спортивных площадок.