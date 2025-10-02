Аппарат высокого давления HDS 10/20-4 M Classic

Наши новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего (HDS 10/20-4 M Classic) и экстракласса первоклассно выполняют работу по очистке, отличаясь при этом чрезвычайной прочностью и простотой управления. Новый ECO режим, уникальный для Karcher, делает их непревзойденными. Когда машина настроена на этот режим, она автоматически работает в наиболее экономичном температурном диапазоне. И это не только экономит расходы на эксплуатацию, но и положительно сказывается на состоянии окружающей среды. Производительность аппарата HDS 10/20-4 M 500-1000 л/ч. Регулятор Servo Control.