Аппарат высокого давления HDS 12/18 -4S Classic *EU-I

Наши новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего и экстракласса первоклассно выполняют работу по очистке, отличаясь при этом чрезвычайной прочностью и простотой управления. Новый ECO режим, уникальный для KÄRCHER, делает их непревзойденными. Когда машина настроена на этот режим, она автоматически работает в наиболее экономичном температурном диапазоне. И это не только экономит расходы на эксплуатацию, но и положительно сказывается на состоянии окружающей среды.

Аппарат высокого давления с подогревом воды нового среднего и экстракласса с 6-ю основными характеристиками: 1. Охрана окружающей среды. Повышенная эффективность с новым режимом ECO, контролем жесткости воды, турбовентилятором, точной дозировкой моющего средства, и др. 2. Удобство использования Достигается благодаря центральной, четко организованной панели управления, разработанной для интуитивного управления. 3. Характеристики чистки Высокоэффективная чистка гарантируется запатентованной технологией насадок, керамическими поршнями, турбовентилятором и повышенной эффективностью насоса. Аксессуары разработаны для требований наших покупателей. 4. Мобильность Концепция мобильности реализуется в двух комплектах роликов, больших колесах, эргономичных ручках, узлах крепления, крепежных кольцах и встроенной защите от опрокидывания устройства для максимальной маневренности. 5. Надежность Гарантирована контролем над газами, корозиеустойчивостью, жесткостью, крепким корпусом, трехпоршневым осевым насосом с керамическими поршнями и т.д. 6. Удобство ухода Легкий доступ ко всем компонентам, которые требуют ухода.

Особенности и преимущества
Высокая эффективность.
  • В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
  • Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
  • Доступ к сервисной информации аппарата
Автономность
  • Рекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя.
  • 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом.
  • Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Удобство хранения
  • Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
  • Удобный доступ как для правшей, так и левшей.
Система дозирования чистящего средства
  • Клапан для точного дозирования чистящих средств позволяет экономить его расходы
  • Простое переключение между баками для моющих средств.
  • Автоматическое ополаскивание в позиции 0
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 600 - 1200
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 7,7
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 6,2
Потребляемая мощность (кВт) 8,4
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 179,9
Вес (с упаковкой) (кг) 191,9
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Описание комплектации

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Longlife
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления
  • Опция для работы с двумя струйными трубками
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Сервисная электроника со светодиодным индикатором
  • Два бака для моющих средств
  • Защита от сухого хода
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
