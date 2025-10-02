Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SX
Наши новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего и экстракласса первоклассно выполняют работу по очистке, отличаясь при этом чрезвычайной прочностью и простотой управления. Новый ECO режим, уникальный для KÄRCHER, делает их непревзойденными. Когда машина настроена на этот режим, она автоматически работает в наиболее экономичном температурном диапазоне. И это не только экономит расходы на эксплуатацию, но и положительно сказывается на состоянии окружающей среды.
Аппарат высокого давления с подогревом воды нового среднего и экстракласса с 6-ю основными характеристиками: 1. Охрана окружающей среды. Повышенная эффективность с новым режимом ECO, контролем жесткости воды, турбовентилятором, точной дозировкой моющего средства, и др. 2. Удобство использования Достигается благодаря центральной, четко организованной панели управления, разработанной для интуитивного управления. 3. Характеристики чистки Высокоэффективная чистка гарантируется запатентованной технологией насадок, керамическими поршнями, турбовентилятором и повышенной эффективностью насоса. Аксессуары разработаны для требований наших покупателей. 4. Мобильность Концепция мобильности реализуется в двух комплектах роликов, больших колесах, эргономичных ручках, узлах крепления, крепежных кольцах и встроенной защите от опрокидывания устройства для максимальной маневренности. 5. Надежность Гарантирована контролем над газами, корозиеустойчивостью, жесткостью, крепким корпусом, трехпоршневым осевым насосом с керамическими поршнями и т.д. 6. Удобство ухода Легкий доступ ко всем компонентам, которые требуют ухода.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность.
- В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
- Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Автономность
- Рекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя.
- 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом.
- Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Удобство хранения
- Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Система дозирования чистящего средства
- Клапан для точного дозирования чистящих средств позволяет экономить его расходы
- Простое переключение между баками для моющих средств.
- Автоматическое ополаскивание в позиции 0
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|600 - 1300
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|8,3
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|6,6
|Потребляемая мощность (кВт)
|9,3
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|195
|Вес (с упаковкой) (кг)
|207,033
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Описание комплектации
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 20 м
- Тип шланга высокого давления: Longlife
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Автоматическая система сброса давления
- Опция для работы с двумя струйными трубками
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Сервисная электроника со светодиодным индикатором
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.