МИНИМУМ УСИЛИЙ, МАКСИМУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: НАШ НОВЫЙ ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EASY!Force
Мощь в Ваших руках! Сколь бы сложной ни была задача чистки, Вы легко решите ее при помощи нашего пистолета EASY!Force, позволяющего играючи управлять всей мощью аппарата высокого давления. Революционная конструкция этого эргономичного пистолета предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия оттяжки рычага к нулю, что обеспечивает продолжительную работу без переутомления. Опробуйте наш пистолет EASY!Force – и Вы не захотите выпускать его из рук!
Так выглядят превосходные соединения
Для осуществления разнообразных соединений на пути от аппарата высокого давления до сопла и обеспечения полной совместимости новой и прежней систем соединения предусмотрены 8 различных адаптеров. Тем самым Вам гарантируется возможность без ограничений использовать уже имеющиеся аппараты и принадлежности в комбинации с новыми аппаратами и принадлежностями, оснащенными разъемами EASY!Lock. В нашем справочнике-поисковике Вы найдете обзор всех адаптеров с указанием целей их применения. Например, адаптер под номером 2 позволяет мгновенно переоснастить любой аппарат высокого давления с разъемом M 22 × 1,5 для использования с принадлежностями новой системы EASY!Lock.
EASY!Force: высокое давление под полным контролем
Оцените новый уровень эргономичности при выполнении работ по чистке высоким давлением: новый пистолет EASY!Force не требует от Вас усилий для удержания рычага в нажатом состоянии.
Важнейшее требование: эргономичность
Поскольку работы с аппаратами высокого давления требуют больших физических усилий, особое значение имеет эргономичность используемой техники. Непрерывное удержание рычага обычного пистолета в нажатом состоянии быстро приводит к утомлению оператора, сковывает его движения и вызывает болевые ощущения в руках. Поэтому выполнение масштабных уборочных работ практически невозможно без частых перерывов или увеличения численности задействованного персонала. Наша технология EASY!Force раз и навсегда меняет такую ситуацию: оттяжка рычага пистолета больше не требует никаких усилий.
Долговечность благодаря керамическому клапану
Главной причиной отказов пистолетов высокого давления является повреждение их клапанов имеющимися в воде твердотельными примесями. Наш пистолет EASY!Force решает и эту проблему: его клапан, шарик и седло которого выполнены из керамики, способен противостоять воздействию любых твердых частиц. Это гарантирует Вам 5-кратное увеличение срока службы в сравнении с пистолетами, оснащенными обычным клапаном.
Интуитивное управление и безопасность труда
Предохранитель нового пистолета EASY!Force предотвращает его непреднамеренное включение, обеспечивая Вам максимальную безопасность не в ущерб удобству в работе. Чтобы включить струю воды, достаточно лишь однократного нажатия на предохранитель – простым интуитивным движением. Пистолет EASY!Force останется включенным при удержании рычага и немедленно отключится, как только Вы отпустите его.
Удобство в любой ситуации
Не беспокойтесь об удобстве работы – мы сделали для этого все необходимое. Наш новый пистолет EASY!Force гарантирует оптимальную эргономичность при решении всех обычных задач, а если потребуется выполнять работы над головой или часто менять угловое положение струйной трубки, на помощь придет дополнительная рукоятка.
Дополнительная рукоятка для облегчения работы
Предлагаемая в качестве опции рукоятка, устанавливаемая на струйной трубке нашего нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволит Вам выполнять различные работы в оптимальной в физиологическом отношении позе и регулярно изменять ее для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат.
Дополнительная рукоятка фиксируется на струйной трубке в различных положениях, зависящих от роста оператора и требуемого углового положения струи. Настройка осуществляется легко и быстро при помощи обычного регулировочного винта. Эргономичная форма рукоятки позволяет удобно удерживать ее как правшам, так и левшам, а возможность поворота струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы – гибко выполнять самые разнообразные операции.
EASY!Lock: соединение в одно мгновение
Наши запатентованные быстродействующие разъемы EASY!Lock гарантируют Вам невероятную скорость присоединения и отсоединения принадлежностей – в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они к тому же не уступают в надежности и долговечности.
Быстрая подготовка и быстрое выполнение работ
Подготовка аппарата высокого давления к применению, присоединение и замена различных принадлежностей в процессе работы и их отсоединение после ее завершения всегда требовали немало времени. Забудьте об этом: наша система EASY!Lock, сочетающая преимущества быстродействующих разъемов и резьбовых соединений, позволит Вам сократить затраты времени на эти операции примерно на 80 %. Сэкономленное время Вы можете использовать для более эффективной работы или для решения других важных задач.
Уникальные быстродействие, прочность и надежность
Резьбовые соединения отличаются непревзойденными надежностью и сроком службы, а быстродействующие разъемы гарантируют максимальную экономию времени. Мы предлагаем Вам решение, объединяющее эти преимущества: наш разъем EASY!Lock не уступает обычному резьбовому соединению в надежности, а быстродействующему разъему – в скорости присоединения и отсоединения. Многозаходная резьба с направляющей для облегчения присоединения стопорится при помощи конуса. Простым поворотом на 360° Вы можете присоединять к аппарату высокого давления все необходимые принадлежности – вплоть до сопел. Быстро и надежно – раз за разом.
Прогресс не значит лишний вес
Важной особенностью нашей инновационной системы EASY!Lock является то, что новые разъемы весят не больше обычных резьбовых разъемов. Еще одним важным усовершенствованием является способ уплотнения струйной трубки со стороны сопла: вместо прежнего осевого уплотнения теперь используется радиальный уплотнительный элемент, устанавливаемый непосредственно перед резьбой. Такое решение значительно увеличивает срок службы уплотнительного элемента и уменьшает риск его потери.