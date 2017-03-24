МИНИМУМ УСИЛИЙ, МАКСИМУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: НАШ НОВЫЙ ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EASY!Force

EASY!Force : высокое давление под полным контролем

Оцените новый уровень эргономичности при выполнении работ по чистке высоким давлением: новый пистолет EASY!Force не требует от Вас усилий для удержания рычага в нажатом состоянии.

Важнейшее требование: эргономичность

Поскольку работы с аппаратами высокого давления требуют больших физических усилий, особое значение имеет эргономичность используемой техники. Непрерывное удержание рычага обычного пистолета в нажатом состоянии быстро приводит к утомлению оператора, сковывает его движения и вызывает болевые ощущения в руках. Поэтому выполнение масштабных уборочных работ практически невозможно без частых перерывов или увеличения численности задействованного персонала. Наша технология EASY!Force раз и навсегда меняет такую ситуацию: оттяжка рычага пистолета больше не требует никаких усилий.

Долговечность благодаря керамическому клапану

Главной причиной отказов пистолетов высокого давления является повреждение их клапанов имеющимися в воде твердотельными примесями. Наш пистолет EASY!Force решает и эту проблему: его клапан, шарик и седло которого выполнены из керамики, способен противостоять воздействию любых твердых частиц. Это гарантирует Вам 5-кратное увеличение срока службы в сравнении с пистолетами, оснащенными обычным клапаном.

Интуитивное управление и безопасность труда

Предохранитель нового пистолета EASY!Force предотвращает его непреднамеренное включение, обеспечивая Вам максимальную безопасность не в ущерб удобству в работе. Чтобы включить струю воды, достаточно лишь однократного нажатия на предохранитель – простым интуитивным движением. Пистолет EASY!Force останется включенным при удержании рычага и немедленно отключится, как только Вы отпустите его.